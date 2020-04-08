"Bırakın bu sezonu 2020-21 bile tehlikede!"

TFF’nin ligleri haziranda başlatma planını değerlendiren Dalgakıran, “Bu yıl bırakın haziranda Türkiye Ligi’ni oynamayı, 2020-21 sezonunun durumu bile meçhul” dedi.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, koronavirüs salgınının sebep olduğu olumsuzluklarla başa çıkmaya çalıştıklarını belirterek, “Planlamalarımızı, stratejilerimizi gözden geçiriyoruz. Olası durumlara karşı hazır hale gelmeye çalışıyoruz” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri haziranın ilk haftasında başlatma planı ile ilgili görüşlerini açıklayan Dalgakıran, şunları söyledi:

“Bu yıl bırakın haziranda Türkiye Ligi oynamayı, 2020-21 sezonunun oynanıp oynanmayacağının bile meçhul olduğunu düşünüyorum. Eğer uzmanları dinliyorsanız, bu toplumun yüzde 60-70’i virüsü kapmadan sürü bağışıklığına geçilmeyeceğini söylüyorlar. Biz daha yüzde yarımı bile değiliz. Bunu yüzde 1’de nasıl durdurabiliriz? Herkesin evlerinde büyük bir izolasyon yapması halinde durdurabilirsiniz. Tekrar harekete geçtiğiniz zaman tekrar bu virüs yayılacaktır, böyle olmaması için dünyada ortadan kalkması lazım. Bu da mümkün olmadığı için uzun sürecek bir durumdayız. Siz eylül ayında stadyumların doldurulabileceğini düşünüyor musunuz?”

DORUKHAN iÇiN GEREKEN YAPILIR

Maaşına zam istediği öne sürülen Dorukhan Toköz’ün durumunu da değerlendiren Dalgakıran, “Dorukhan için çok şey yazıldı çizildi ama biz yönetim olarak böyle şeyleri konuşmuyoruz. Gereken, gerektiği şekilde yapılır. Yönetim seviyesinde kâle alacağımız bir konu değil. Beşiktaş ve yöneticiler aleyhine sözler sarf edenler için bizim sistemimiz gereğini yapar” dedi.