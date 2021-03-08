Bir yandan pandemi, bir yandan statü

Salgın döneminde erkek ligleri oynanırken kadın ligleri neden bir türlü başlayamadı?

Covid-19 salgını döneminde profesyonel ligler için salgın dönemi gerekliliklerini kapsayan bir akreditasyon sistemi oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu ve TFF saglik kurulunun genelgelerine göre hazırlanan Covid-19 müsabaka talimatına göre, Covid-19 şartlarında maç oynamak için bu akreditasyon sistemine dâhil olmak gerekiyor. Erkeklerde, 3. Lig seviyesi de dâhil olmak üzere profesyonel liglerdeki 145 kulüp bu akreditasyon sistemi içinde yer aldığı için erkek ligleri başlatıldı.

Kadın liglerinin başlatılması ise federasyon tarafından amatör futbolun hayata geçirilmesi kapsamında ele alınıyor. Liglerin başlatılması için amatör futbol liglerinin de akreditasyon sistemine entegre edilmesi gerekiyor; ancak bu hem maliyetli hem de insan gücü gerektiren bir durum. Kadın liglerinin akreditasyon sistemine dâhil olabilmeleri için, HES kodu entegrasyonu ile yapılacak bütün testlerin kayıt altına alınması, ayrıca her maça bir müsabaka denetçisi ve bir sağlık kontrolörü atanması gerekiyor. Kadın liglerinin başlatılması için bu görevleri yerine getirecek bir personel havuzu oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmekte. Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber, federasyonun hesabına göre kadın liglerinin başlatılabilmesi için gereken test bütçesinin 21 ila 25 milyon Türk Lirası civarında olduğunu ve bu miktarın kadın ligleri için ayrılan bütçenin çok üstünde olduğunu belirttiler.

Mevcut salgın şartları altında, 2020-21 sezonunda kadın liglerini seyahatlerin olduğu deplasmanlı bir formatta oynatmak federasyon açısından mümkün görünmüyor. Bu nedenle takımları belirli bir merkezde tutarak, gerekli testlerin düzenli şekilde yapılacağı, NBA´in “bubble” formülüne benzer bir opsiyon üzerinde düşünülüyor. Pandemi şartları ve diğer düzenlemeler izin verdiği taktirde en üst düzey organizasyon olan Kadınlar 1. Ligi´ni oynatma seçeneği üzerinde duruluyor. 16 takımla oynanması planlanan sezonun oynanacağı merkez için öne çıkan seçenekler ise Antalya ve Erzurum.

Mevcut salgın koşullarında kadın futbolcuları fiziksel, mental ve moral olarak hazır tutmak adına neler yapıldı?

Oğuz Çetin mevcut salgın şartları ve kısıtlamalar çerçevesinde bütün liglerdeki kadın futbolculara yardım etme şanslarının olmadığını, bu nedenle önceliğin milli takım havuzundaki oyunculara verildiğini ve oyunculara gerekli desteğin milli takımlar üzerinden yürütüldüğünü aktardı. Necla Güngör Kırağası, A milli takımın salgın dönemindeki resmi maçları öncesinde gönderilen antrenman programının içeriğinin yeniden tasarlanıp bütün yaş gruplarına gönderildiğini belirtti. Bu program evde yapılacak egzersizlerin yani sıra; atletik performans, psikoloji yönetimi, Zoom gorusmeleri üzerinden maç analizleri ve beslenme desteğini de içermekte. Her oyuncu için bireysel beslenme ve bireysel egzersiz programı hazırlandığını aktaran Necla Güngör Kırağası, milli takım oyuncularının da kendileri için hazırlanan bireysel programlara pozitif reaksiyon gösterdiklerini belirtiyor.

Bir gün kadın liglerinin amatör statüden çıkıp profesyonel olma ihtimali var mı?

Kadın liglerinin büyük zorluklarla ilerlediğinin farkında olan federasyon yetkilileri, salgın sonrası dönemde sağlıklı bir lig organizasyonu kurarak ligi güçlendirmeyi hedefliyor. Oğuz Çetin, kadın liglerinin güçlenmesi ve profesyonel bir yapıya geçilmesi için erkek futbolunda Süper Lig ve TFF 1. Lig düzeyinde olan profesyonel kulüplerin kadın futbolunda yer almasını öncelikli görüyor. Bu profesyonel kulüplerin organizasyona dâhil edilmeleri ve mevcut kadın ligleri statüsünün güçlendirilmesi için saha, antrenör lisansı ve lige katilim kriterlerinin iyileştirilmesi de federasyonun gündeminde.

Kadın Milli Takımlarda Çalışmalar Durmuyor

Kadın milli takımları koordinatörlüğü altında kadın milli takımlarının yeniden yapılanması sürecinde, A milli takım ve genç yas kategorilerinde tamamı kadın teknik direktörlerden oluşan bir ekip kuruldu. Buna ek olarak, milli takım organizasyonunda kadın çalışanların sayısını artırmak için maç analizi, atletik performans ve kaleci antrenörlüğü departmanlarında yeni kadın antrenörlerin federasyon bünyesine dâhil edilmesi planlanıyor. Ayrıca kadın milli takımlarının ekonomik organizasyonunun güçlendirilmesi için yakın zamanda yeni sponsorluk anlaşmaları yapıldı.

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