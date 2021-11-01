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Bir tarafta Okaka, diğer tarafta Balotelli! Başakşehir-Adana Demirspor maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Adana Demirspor
Bir tarafta Okaka, diğer tarafta Balotelli Başakşehir-Adana Demirspor maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Emre Belözoğlu sonrası çıkış yakalayan Başakşehir, son 2 lig maçında sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BAŞAKŞEHİR

Aykut Kocaman'la sezona başlayıp Emre Belözoğlu'yla yola devam eden Başakşehir, Belözoğlu ile çıktığı 2 maçı da kazanıp 10 hafta sonunda 12 puan topladı.

Belözoğlu geldikten sonra en belirgin değişiklik sağ bek ve stoper bölgelerinde gerçekleşti.

Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Junior Caiçara sağ beke, formasına kavuştu. Sezon başında forma şansı bulamayan Alexandru Epureanu ise sol stopere geçti.

Kanatlarda Edin Vişça ve Deniz Türüç ile en ileride Stefano Okaka takımın değişilmezleri...

Herhangi bir sakatlık ya da ceza söz konusu değil. Orta alanda değişik üçlüler deneyen Belözoğlu'nun büyük ihtimalle "Mahmut, Berkay & Tolga" ile maça başlaması bekleniyor.

Tolga Ciğerci yerine Nacer Chadli de görebiliriz.

ADANA DEMİRSPOR

Sezona Samet Aybaba ile start veren Adana Demirspor ise 4. haftada kan değişikliği yapıp takımı Vincenzo Montella'ya emanet etmişti.

Montella ilk maçında Fatih Karagümrük'ten fark yedikten sonra iyi bir çıkış yakalamış, 4 maçta 10 puan toplamıştı. Son 2 maçta ise işler yolunda gitmiyor, Yeni Malatyaspor yenilgisi ile Sivasspor beraberliği moralleri biraz bozdu.

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Sivas deplasmanında kırmızı kart gören Babajide Akintola 2 maç ceza aldı. 1'ini kupada çekti, Başakşehir maçında da takımını yalnız bırakacak.

Yine Sivas deplasmanında sakatlanarak oyunu terk eden sağ bek Jonas Svensson'un durumu maç saati netleşecek.

Montella'nın orijini stoper olan Khadim Rassoul'ü sol bekte değerlendirdiğini biliyoruz. Serbest rolde görmeye alıştığımız Younes Belhanda'yı da orta sahanın merkezine daha yakın oynatıyor. 

Hücum merkezi de şüphesiz Mario Balotelli olacak. Savunmada Simon Deli, ileride bir başka "deli" Balotelli oynayacak.

Bir tarafta Okaka, diğer tarafta Balotelli Başakşehir-Adana Demirspor maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile çıktığı 2 maç da "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Adana Demirspor'un ligdeki son 3 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

 

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

%40'lık kesim Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'den üst üste 3. galibiyeti bekliyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tam bir Stefano Okaka golü! Başakşehirli yıldızın Sampdoria günlerinden, klas bir kafa vuruşu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Adana Demirspor

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