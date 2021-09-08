Bir tarafta Lewandowski, diğer tarafta Harry Kane! Polonya-İngiltere maçının iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

POLONYA

- Son 6 gün içinde önce Arnavutluk'u ardından da San Marino'yu farklı geçen Polonya'da moraller yerinde...

- Krzysztof Piatek ve Dawid Kownacki'nin sakatlıkları sonrası ilk kez A takım seviyesinde milli formayı giyen Adam Buksa, bu 2 maçta atılan 11 golün 4'ünün altına imzasını attı.

- Robert Lewandowski de 2 maçta 3 kere fileleri bularak 124 milli maçta 72 gol sayısına ulaştı, her 2 maçta 1 gol ortalaması yakaladı.

- Piatek ve Kownacki dışında Sebastian Szymanski de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor. Mateusz Klich'in ise koronavirüs karantinasında olduğu aktarıldı.

- TD Paulo Sousa, Arnavutluk maçında sakatlanan Bartosz Bereszynski ile orta alanın kreatif yönünde önemli işler yapan Piotr Zielinski'nin de İngiltere'ye karşı oynamalarının zor olduğunu söyledi.

- Sousa ayrıca; "Eğer İngiltere 1-2 oyuncusunu oynatamazsa yerine aynı kalitede başkasını koyabilir ancak bizim elimizde sadece Robert Lewandowski var. Bunu belki söylememem lazım ama Robert ile takım arkadaşları arasında ciddi kalite farkı mevcut..." dedi.

İNGİLTERE

- Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan, tam 17 gol atıp sadece 1 gol yiyen İngiltere'de Jadon Sancho ve Dominic Calvert-Lewin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

- Son oynadıkları ve 4-0 kazanılan Andorra maçında sarı kart gören Tyrone Mings de cezası sebebiyle Polonya karşısında forma giyemeyecek.

- TD Gareth Southgate'in "John Stones & Harry Maguire" stoper ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.

- Sezonu Manchester City'de bile açamayan Phil Foden'ın yokluğunda Jack Grealish ilk 11'de yer alacaktır. Kaptan Harry Kane'in hücumdaki en büyük yardımcısı şüphesiz Raheem Sterling olacak.

- Southgate orta alanda EURO 2020'den beri kullandığı "Declan Rice & Kalvin Phillips" ikilisinden vazgeçmez. Mason Mount da hem onlara yardım eder, hem de hücuma destek verir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya son 8 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İngiltere son 11 maçın 9'unda gol yemedi. (8 galibiyet - 3 beraberlik)

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İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane'in Tottenham formasıyla ilk golünü hatırlayalım...