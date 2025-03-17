Bir Süper Lig klasiği! Bu sezon şimdiden 22 teknik direktör gönderildi

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Süper Lig'de her sezon olduğu gibi bu sezon da teknik direktör kıyımı sürüyor. Henüz Mart ayının başında olmasına rağmen 22 teknik adamla yollar ayrıldı.

Sezonun ilk maçı öncesinde teknik direktör değişikliğinde bulunan takım Adana Demirspor oldu. Hikmet Karaman ile yolları ayırarak takımın başına Michael Valkanis'i getirdi.

DEĞİŞİKLİK TRABZON'LA BAŞLADI

Trabzonspor 2024-25 sezonunda Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak sezonun ilk teknik direktör değişikliğine giden kulüp oldu. Abdullah Avcı'yı gönderip yerine geçici olarak İhsan Derelioğlu'nu getiren bordo - mavililer deneyimli teknik adam Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti.

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Ancak Güneş döneminde iyi sonuçlar alamayan ve sürekli maç kaybetmeye başlayan kulüp Şenol Güneş ile yollarını ayırarak Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNDE BULUNAN DİĞER TAKIMLAR

Atakaş Hatayspor: Özhan Pulat ile yollar ayrılarak Rıza Çalımbay getirildi. Rıza Çalımbay'ın ardından Murat Şahin göreve getirildi.

Bellona Kayserispor: Burak Yılmaz'ın yerine, Sinan Kaloğlu'u getiren kulüp ardından Sergej Jakirovic göreve getirildi. .

Adana Demirspor: Michael Valkanis'in yerine Serkan Damla ile anlaşıldı. Damla'dan sonra Mustafa Dalcı'yı getiren kulüp ardından Mustafa Alper Avcı'yı göreve getirdi.

Bodrum FK: İsmet Taşdemir'in yerine Volkan Demirel ile anlaşan kulüp ardından Jose Morais'i göreve getirdi.

TÜMOSAN Konyaspor: Ali Çamdalı'nın yerine, Recep Uçar göreve getirildi.

Corendon Alanyaspor: Fatih Tekke'nin yerine, Sami Uğurlu göreve getirildi.

Kasımpaşa: Sami Uğurlu'nun yerine, Hakan Keleş'i getiren kulüp ardından Burak Yılmaz'ı göreve getirdi.

Beşiktaş: Van Bronckhorst'un - Serdar Topraktepe ardından da Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladı.

Net Global Sivasspor: Bülent Uygun'un yerine, Ömer Erdoğan'ı getiren kulüğ Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı.

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Onvo Antalyaspor: Alex yerine, Emre Belözoğlu getirildi.