Bir sezona bedel 90 dakika: Galatasaray - Fenerbahçe! İşte derbide muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de büyük gün sonunda geldi... Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçta lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

71 puanla zirvede yer alan ev sahibi sarı kırmızılılar, ezeli rakiplerini yendikleri takdirde farkı 7’ye çıkaracak ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Sarı lacivertliler kazanırsa fark 1’e inecek ve yarış yeniden başlayacak. Beraberlik halinde 4 puanlık fark korunacağı için Galatasaray yine büyük bir avantajı korumuş olacak.

G.Saray tam kadro, F.Bahçe’de Edson yok

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği derbi öncesi Galatasaray’da eksik yok. Fenerbahçe’de sakatlıktan yeni çıkan Edson Alvarez oynamayacak. Sınırdaki isimlerden sarı kırmızılılarda Eren Elmalı, sarı kart görürse haftaya Samsun maçında, sarı lacivertlilerde ise Semedo, Nene, Brown, Kerem, Mert Müldür, Musaba ve Guendouzi sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bugünkü maç, iki takımın bu sezonki 3. randevusu olacak. Ligin 14. haftasında Kadıköy’de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona ererken, TFF Süper Kupa finalini 2-0 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşmıştı.

TEDESCO’NUN 3. G.SARAY DERBiSi

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında bugün 3. kez Galatasaray derbisine çıkacak. Tedesco’lu Kanarya, ligde ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalırken, TFF Süper Kupa maçını 2-0 kazanıp şampiyonluğa ulaşmıştı.

10 F.BAHÇE MAÇININ 5’iNi KAZANDI





Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 10 F.Bahçe derbisinde (7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası) 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Cimbom bu maçlarda 15 gol attı, 6 gol yedi.

LiGiN EN GOLCÜ TAKIMLARI





Süper Lig’de bu sezon çıktığı 30 maçta 69 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en fazla gol atan takımı. Sarı kırmızılıları 68 golle Fenerbahçe takip ediyor. Trabzonspor 57 golle üçüncü sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN EVDE 33 MAÇTIR BiLEĞi BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde iç sahadaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te F.Bahçe’den (0-1) aldı. Cimbom, sonraki 33 karşılaşmada 26 galibiyet, 7 yenilgi yaşadı.

FATURA AĞIR OLUYOR

Son 16 sezonda oynanan 40 F. Bahçe-G.Saray derbisinde çıkan olaylar iki kulübe de pahalıya patladı. PFDK, sarı lacivertlilere 12 milyon 281 bin 500, sarı kırmızılılara 7 milyon 450 bin lira para cezası kesti. Ayrıca F.Bahçe 7, G.Saray 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

GÖZLER ASENSIO'DA





Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle ligdeki Kayseri, Konya ve kupadaki Konya maçlarında oynamayan Marco Asensio’nun bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NiN SÜPER LiG iSTATiSTiK ORTALAMALARI

2.3 ATTIĞI GOL 2.3

0.76 YEDiĞi GOL 1

13.2 ŞUT 12.3

2.3 ATTIĞI GOL 2.3

446 BAŞARILI PAS 418

5.6 iSABETLi ŞUT 6.2

5.4 KORNER 7.1

GOLLERi HANGi PERiYOTLARDA ATIYORLAR?





· iki takım bugüne dek 405 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 150’sini F.Bahçe, 130’unu (biri hükmen) G.Saray kazandı. 125 derbi berabere bitti.

· Galatasaray ile .Bahçe, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı. Sarı lacivertliler 53, sarı kırmızılılar 38 galibiyet aldı, 46 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.