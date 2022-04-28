Bir şehir şampiyonluğa hazırlanıyor: Mutluluğa kurşun sıkma

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Trabzonspor, 38 yıllık hasretin ardından şampiyonluğa bir adım uzakta. Trabzon kent merkezi ise ayakta. Günler öncesinden coşkulu kutlamalar başladı bile. Şehirde oteller doldu, uçak seferleri artırılmasına rağmen taleplere yetişemedi. Futbolla yatıp kalkan şehrin her yerinde Trabzonspor konuşuluyor. Trabzon, futbolla iç içe geçmiş bir şehir. Futbolun bu şehirde çok köklü bir mazisi ve güçlü bir altyapısı var. 1920’lerden itibaren ilk kulüpler kurulmuş ve çok da çekişmeli bir şehir ligi ortaya çıkmış. Trabzonspor 1967’de kurulunca, bu rekabet son bulmuş ve bütün şehir Trabzon etrafında kenetlenmiş. Trabzonspor, kuruluşundan itibaren iddialı bir takım. İlk şampiyonluğa 1975-76 sezonunda ulaştı. Hızla yükseldi ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın en dişli rakiplerinden oldu. Son şampiyonluğu 1983-84’te olmak üzere şimdiye kadar 6 lig şampiyonluğu var. Camia şimdi ise büyük heyecanla ve sabırsızlıkla 7. şampiyonluğa hazırlanıyor.

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TÜM ŞEHİR BORDO MAVİ

Forma, bayrak, flama ve bordo mavi renkli her aksesuar adeta karaborsaya düşmek üzere. Satanlar memnun. Neredeyse her esnaf kendi bayrağını bastırmış, üstüne de kutlama mesajı yazmış. Kolay değil, yıllardır arzu edilen şampiyonluk sadece bir adım ötede.

ŞEHİR TAM TEKMİL TEYAKKUZDA

Dün Trabzon’da bu büyük heyecana şahit oldum. Çay ocaklarından şık kafelere kadar tek gündem, Trabzonspor. Esnaf da vatandaş da kendini ona göre ayarlamış. Zaten normal günlerde de futbolla yatıp kalkan şehir şimdi tam tekmil teyakkuzda. Simon Kuper’in meşhur “Futbol asla sadece futbol değildir” sözünü Trabzon’a uyarlamak Mümkün: “Trabzon’da futbol asla sadece futbol değildir!” Ayaküstü sohbetlerde de sahur muhabbetlerinde de konu belli. Herkes cumartesi gününü bekliyor. Trabzonspor, Antalyaspor’u ağırlayacak ve berabere dahi kalsalar Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

HER YERE UYARI PANKARTLARI ASILDI

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Şehrin nabzının attığı yerlerden biri meydan. Diğeri de meşhur uzun sokak. Kimi görseniz, kime sorsanız gündemi belli. Şehre adım attığınız andan itibaren bu atmosferi solumaya başlıyorsunuz. Bayraklar her yerde. Şehir yıllardır hasretini çektiği bir misafiri karşılamaya hazır. Oteller dolu. Trafik için özel tedbirler alınıyor. Tek endişe, silahlı kutlamalar. Trabzon, silah düşkünü insanların da diyarı. Söz konusu futbol ve şampiyonluk olunca kutlamada silahların kullanılması şaşırtıcı olmayacak. Ama şimdiden tedbir alınıyor. Valiliğin teşvikiyle ‘silahsız kutlama’ için kampanya başlatıldı. Billboardlara ve kahvehane camlarına pankartlar asıldı. Ne kadar etkili olacağını göreceğiz.

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TRABZON'A AKIN VAR

Trabzon sadece şehrin değil, bölgenin de futboldaki sembolü. Büyük şehirlerden Trabzon’a akın şimdiden başlamış. Çifte bayram kutlamaya hazırlanıyorlar. Uçak seferleri artırıldı. Ayrıca gurbetteki Trabzonlular da bu coşkudan uzak kalma niyetinde değil. Almanya ve Avrupa’nın diğer şehirlerindeki Trabzonlular seferber olmuş; şehre akın başlamış. Siyaset, iş ve sanat dünyası da ilgisiz değil tabii. O gün tribünlerde adeta bir ‘dev koro’ kurulacağını kestirmek zor değil.

BİZ HEP ŞAMPİYONDUK, SÖKE SÖKE ALDIK

Enver Akyıldız, işporta esnafı. “Biz her sene şampiyonuz zaten. Şike ile kaybediyoruz. 38 senedir bekliyoruz. Söke söke aldık, hilesiz hurdasız şampiyonuz” diyor. Komşusu simitçi Turan Özdemir 60 yaşında. “Son şampiyonluk maçını da izlemiştim” diyor gururla. Bu maça gitmeyecekmiş. “Hastayım zaten, kalbim dayanmaz” diye açıklıyor gerekçesini.

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TRABZON, TRABZON OLALI BÖYLE BAYRAM GÖRMEDİ

Nevzat Kandemir 55 yaşında. “Ölmeden göreyim diye dua ediyordum. Artık gördüm, göreceğim. Dışarıda kimsemiz kalmadı, herkes geldi desem yeridir. Trabzon, Trabzon olalı böyle bayram görmedi” diye ortamı anlatıyor. Esnaftan Yusuf Ayyıldız’a da sordum son vaziyeti. Şöyle dedi: “Saniyeler içinde biletler tükendi! Atmosferin ne olduğunu izah etmeye gerek var mı? Biz maça girmekten fedakârlık ettik, Avrupa’dan, başka yerlerden gelenleri nasıl ağırlayacağız, onun derdindeyiz.”

BAYILABİLİRİM

Arzu Mazlum, öğretmen. Ben ‘Trabzonspor’ der demez anlatmaya başladı: “İspir’deydim daha önce. Orada çok öğrencimi Trabzonsporlu yaptım. 2011’deki hayal kırıklığını hiç unutmadık. Şimdi hepsini telafi edeceğiz. Maça gidiyorum. O 1 puanı aldığımızda bayılır mıyım, ağlar mıyım, kendimi parçalar mıyım, bilmiyorum. Hep ‘Bu sene o sene’ demiştik ve o sene geldi işte!”

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KALBİ OLAN ÇIKMASIN

Gençlerin heyecanı daha başka. Miraç Çetinkaya, 18 yaşında. Her maça gidiyormuş ama bu maç için “Bize sıra gelmez” diyor. Arkadaşı Alper Öztürk ise “Kalbine ve gücüne güvenmeyen bir Allah’ın kulu o gün dışarı çıkmasın, çünkü yanacak o gün” diye uyarıyor.

TEDBİRLER HAD SAFHADA

Erken şampiyonluk kutlaması için tedbirler had safhada. Süreci Trabzon valisi yönetiyor. Emniyet ve Jandarma teyakkuz halinde. Günler öncesinden başlayan toplantılarda bilgiler güncelleniyor. Şehrin giriş-çıkışlarında özel güvenlik noktaları olduğu gibi özellikle statın etrafında kontrol noktaları hazır. Stata giremeyip dışarıda kalacak olanlar için özel tertibat hazırlanıyor.

LOCALAR DA DOLDU TAŞTI

Civar illerdeki Trabzonspor sevgisi merkezdekinden az değil. Bu illerden de binlerce taraftarın Trabzon’a gelmesi kaçınılmaz. Antalya maçı biletler çıkar çıkmaz tükendi. Localarda bile yer yok. Medical Park Stadı’na girebilmek için herkes bir ‘tanıdık’ bulma peşinde. Kahramanmaraş’taki Trabzonlu bir çiftin maçı statta izleyebilmek için harcadığı çabanın da şahidi oldum.

KİMSE SİLAH KULLANMASIN

Temel Emir Demirel, 18 yaşında, lise öğrencisi. Kız arkadaşı Beyza ile kutlamalara katılacak. “İlk kutlamayı statta yapacağız. Planı yaptık. Stattan sonra da sahura kadar, hatta sabaha kadar meydanda olacağız. Bütün Türkiye, şampiyonluk nasıl kutlanırmış görecek” ifadeleriyle heyecanla anlatıyor kutlama planlarını

BİZİM KUŞAK BUGÜNÜ UNUTMAZ

Beyza Yılmaz’ın ise silahlara dair endişesi var. Herkesi uyarıyor: “Çok kalabalık olacak. Sakın silah kullanmasınlar. Kimse kullanmasın. Keyfimiz kaçmasın. Hep bugünleri bekledik. Bizim kuşak bugünü hiç unutmaz.” Üniversite öğrencisi Fatmanur Alagöz de sabırsızlıkla bekliyor, “Forma zaten hep üstümüzde ancak şimdi resmen şampiyonuz ve bu nedenle daha da bir gururluyuz. Şampiyonluk öncesi bile meydan bu kadar kalabalıkken o gün nasıl olacağını siz düşünün. Kimsenin hayal bile edemeyeceği bir coşku olacak burada" diyor gülerek.