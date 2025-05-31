×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bir şans daha istiyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Ciro Immobile
Bir şans daha istiyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 07:00

Immobile, Beşiktaş'ta kalmaya kararlı olduğunu yönetime bildirdi.

Haberin Devamı

Yıllık 10.5 milyon Euro’yu bulan maliyetine karşın 41 maçta 19 gol, 4 asist üreterek beklentilerin altında kalan Ciro İmmobile, kendisiyle yolları ayırma düşüncesiyle masaya oturan Beşiktaş yöneticilerine çarpıcı sözler söyledi ve önemli bir iddiada bulundu. Bugüne dek forma giydiği tüm takımlarda başarılı olduğunu ve Serie A’da 4 kez krallık tacını taktığını hatırlatan İtalyan futbolcu, bu sezon 19 golde kalmasını yeterince pas alamamasına bağladı. İmmobile, şunları söyledi:

“Benim en etkili olduğum yer ceza sahası. Gol atabilmem için bu bölgeye bol bol orta ve pas gelmesi lazım. Beşiktaş’ta yeterince topla buluşamamam gol sayımı düşürdü. Bana bir sezon daha şans verir ve pozisyon hazırlayacak oyuncusu sorununu çözerseniz başarılı olacağımın garantisini verebilirim.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda duygusal ayrılık: Muslera ve Mertens omuzlarda veda etti Mauro Icardi...Galatasaray'da duygusal ayrılık: Muslera ve Mertens omuzlarda veda etti! Mauro Icardi...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Ciro Immobile

BAKMADAN GEÇME!