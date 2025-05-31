Bir şans daha istiyorum!

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Yıllık 10.5 milyon Euro’yu bulan maliyetine karşın 41 maçta 19 gol, 4 asist üreterek beklentilerin altında kalan Ciro İmmobile, kendisiyle yolları ayırma düşüncesiyle masaya oturan Beşiktaş yöneticilerine çarpıcı sözler söyledi ve önemli bir iddiada bulundu. Bugüne dek forma giydiği tüm takımlarda başarılı olduğunu ve Serie A’da 4 kez krallık tacını taktığını hatırlatan İtalyan futbolcu, bu sezon 19 golde kalmasını yeterince pas alamamasına bağladı. İmmobile, şunları söyledi:

“Benim en etkili olduğum yer ceza sahası. Gol atabilmem için bu bölgeye bol bol orta ve pas gelmesi lazım. Beşiktaş’ta yeterince topla buluşamamam gol sayımı düşürdü. Bana bir sezon daha şans verir ve pozisyon hazırlayacak oyuncusu sorununu çözerseniz başarılı olacağımın garantisini verebilirim.”

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