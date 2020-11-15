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Haber Giriş: 15.11.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Bir oyuncu, Seraphine karakterinin kendisinden esinlenilerek yaratıldığını söyledi

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Bir oyuncu, Seraphine karakterinin kendisinden esinlenilerek yaratıldığını söyledi
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Bir Twitter kullanıcısı, League of Legends’ın son kahramanı Seraphine’in kendisi referans alınarak yapıldığını iddia etti.

step_nie kullanıcı isimli Stephanie isimli bir kullanıcı, Riot Games’in sanal karakteri ve en yeni League of Legends karakteri Seraphine’in kendisinden esinlenilerek yapıldığını iddia etti. “Karakterle aramızdaki benzerlikler beni endişelendiriyor ve benden yola çıkılarak yapılmış olabileceğine inanıyorum.” diyerek şüphesini dile getirdi.

“Bazı insanlar League of Legends’ın yeni kahramanından bahsederek bana olan benzerliklerini dile getirdi. Karakterle aramızdaki benzerlikler beni endişelendiriyor ve benden yola çıkılarak yapılmış olabileceğine inanıyorum.”

“2019 senesinde bir Riot çalışanıyla ilişkim olmuştu. Benim üstümden yola çıkarak içerik yaratmak hakkında şakalar yapıyordu. Birkaç ay sonra konuşmayı bıraktık, bu konu üstünde fazla durmadım ve olanları unuttum.”

“Sonra bu sene Seraphine karakteri çıktı ve aramızdaki benzerlikler birer birer artmaya başladı. Görünüşü ve adı dışında çizimleri, fotoğrafları, verdiği pozlar da benimkilere benziyordu. Sonra doğum günümde K/DA’ya katıldı.

Bu benim için gerçekten rahatsız edici ve sarsıcı oldu, özellikle tartışmalı bir karakter olduğu için – insanlar ondan ya nefret ediyor ya da onu çok seviyor. O karakter çıktığından beri oyunu oynayamıyorum ve bu kişisel yaşamımı da etkiliyor.”

Medium üstünden daha uzun bir açıklama da paylaşan kullanıcı, konuyu avukata danışıp mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Yaptığı uzun açıklamaların ardından Seraphine’in Riot Games’in kıdemli oyun tasarımcılarından Jeevun Sidhu’nun , yine Riot Games’de veri mühendisi olarak çalışan eşinden ilham alınarak tasarlandığının onaylanmış bir bilgi olduğu hatırlatıldığında ise zaten karakterin %100 kendisinden esinlenildiğini söylemediğini ve bunun çok çılgınca olduğunu söyledi.

“Tasarımcının eşini, karakterin benden ilham alınarak yapılmadığının kanıtı olarak gösterenler için söylüyorum: Stephanie’nin %100 benden esinlenilerek yapıldığını düşünmüyorum. Bu çok çılgınca ve ne öyle bir şey söyledim ne de ima ettim. Cosplay fotoğraflarını dahil etmedim çünkü diğer insanların da buna dâhil olmasını istemedim.

Çift tatlı görünüyor. Eşini karakter tasarımında kullanması gerçekten çok tatlı. Gönderimde bahsettiğim şeyler bana dayanıyorsa, isteyerek katılmadığım bir şeyin parçası olmuş olurum ve bu benim için ürkütücü.”

Konunun büyümesiyle birlikte Riot, Stephanie’nin iddiasıyla ilgili kısa bir açıklama yaparak hâlâ kendisinin avukatlarının yanıtını beklediklerini söyledi. Şirket içinde yaptıkları araştırmalar sonucu suçlamasının haksız olduğunu ve durumu hâlâ araştırdıklarını belirttiler.

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