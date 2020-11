Bir oyuncu, Seraphine karakterinin kendisinden esinlenilerek yaratıldığını söyledi

step_nie kullanıcı isimli Stephanie isimli bir kullanıcı, Riot Games’in sanal karakteri ve en yeni League of Legends karakteri Seraphine’in kendisinden esinlenilerek yapıldığını iddia etti. “Karakterle aramızdaki benzerlikler beni endişelendiriyor ve benden yola çıkılarak yapılmış olabileceğine inanıyorum.” diyerek şüphesini dile getirdi.

Some people have pointed out League’s newest champion, Seraphine, and mentioned how similar she is to me. I’m uncomfortable with the similarities and I believe she might have been based on me. THREAD [1/?]https://t.co/LX83mAHoZW — step (@step_nie) November 12, 2020

“Bazı insanlar League of Legends’ın yeni kahramanından bahsederek bana olan benzerliklerini dile getirdi. Karakterle aramızdaki benzerlikler beni endişelendiriyor ve benden yola çıkılarak yapılmış olabileceğine inanıyorum.”

In 2019, I had a relationship with a Riot employee. He’d joke about making content based off me. We stopped talking after a few months, I had no hard feelings and largely forgot about things. [2/?] pic.twitter.com/OYK0OoxMDu — step (@step_nie) November 12, 2020

“2019 senesinde bir Riot çalışanıyla ilişkim olmuştu. Benim üstümden yola çıkarak içerik yaratmak hakkında şakalar yapıyordu. Birkaç ay sonra konuşmayı bıraktık, bu konu üstünde fazla durmadım ve olanları unuttum.”

This has been really troubling and damaging to me, especially since she's been controversial - either people hate her guts or defend her passionately. I haven't been able to enjoy the game since her release and it's impacted my personal life. [4/?] — step (@step_nie) November 12, 2020

“Sonra bu sene Seraphine karakteri çıktı ve aramızdaki benzerlikler birer birer artmaya başladı. Görünüşü ve adı dışında çizimleri, fotoğrafları, verdiği pozlar da benimkilere benziyordu. Sonra doğum günümde K/DA’ya katıldı.

Bu benim için gerçekten rahatsız edici ve sarsıcı oldu, özellikle tartışmalı bir karakter olduğu için – insanlar ondan ya nefret ediyor ya da onu çok seviyor. O karakter çıktığından beri oyunu oynayamıyorum ve bu kişisel yaşamımı da etkiliyor.”

Medium üstünden daha uzun bir açıklama da paylaşan kullanıcı, konuyu avukata danışıp mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Yaptığı uzun açıklamaların ardından Seraphine’in Riot Games’in kıdemli oyun tasarımcılarından Jeevun Sidhu’nun , yine Riot Games’de veri mühendisi olarak çalışan eşinden ilham alınarak tasarlandığının onaylanmış bir bilgi olduğu hatırlatıldığında ise zaten karakterin %100 kendisinden esinlenildiğini söylemediğini ve bunun çok çılgınca olduğunu söyledi.

The couple seems nice. It's sweet that his wife got to be involved in the character's creation, seriously. If the things I mention in my post were based on me, I didn't ever get that same chance to willingly participate, and that's what's creepy to me. — step (@step_nie) November 12, 2020

“Tasarımcının eşini, karakterin benden ilham alınarak yapılmadığının kanıtı olarak gösterenler için söylüyorum: Stephanie’nin %100 benden esinlenilerek yapıldığını düşünmüyorum. Bu çok çılgınca ve ne öyle bir şey söyledim ne de ima ettim. Cosplay fotoğraflarını dahil etmedim çünkü diğer insanların da buna dâhil olmasını istemedim.

Çift tatlı görünüyor. Eşini karakter tasarımında kullanması gerçekten çok tatlı. Gönderimde bahsettiğim şeyler bana dayanıyorsa, isteyerek katılmadığım bir şeyin parçası olmuş olurum ve bu benim için ürkütücü.”

Konunun büyümesiyle birlikte Riot, Stephanie’nin iddiasıyla ilgili kısa bir açıklama yaparak hâlâ kendisinin avukatlarının yanıtını beklediklerini söyledi. Şirket içinde yaptıkları araştırmalar sonucu suçlamasının haksız olduğunu ve durumu hâlâ araştırdıklarını belirttiler.