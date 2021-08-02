Bir mültecinin dünya rekortmenliğine ve Tokyo 2020'de altın madalyaya uzanan kariyeri: Sifan Hassan

Genç yaşta Etiyopya'dan Hollanda'ya giderek yeni bir hayat kuran Hassan, orta ve uzun mesafe koşularında uluslararası alanda elde ettiği başarılı derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Tokyo'da 5 bin metrede aldığı altın dışında Hassan, bin 500 metre ilk tur yarışı sırasında düşmesine rağmen bir üst etaba geçmeyi başardı. Hassan, 10 bin metrede de olimpiyat madalyası için yarışacak.

Daha önce Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışını 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Hassan, dünya rekorunu 10 saniyenin üzerinde geliştirirken, Tokyo'da da kadınlar 5 bin metrede şampiyonluğa ulaştı.





Hemşirelik hayaliyle gitti, dünya rekortmeni oldu



Etiyopya'nın Adama şehrinde 1 Ocak 1993'te doğan Sifan Hassan, hemşirelik hayaliyle 15 yaşındayken mülteci olarak gittiği Hollanda'da dünya rekortmenliğine ve olimpiyat şampiyonluğuna uzanan bir kariyer yaptı.

Hollanda'ya yerleşerek hemşirelik eğitimi alan Hassan, bir yandan da yeniden koşmaya başladı.

Uluslararası alanda başarıya ulaşabilecek yeteneği olduğunu keşfeden Hassan, birçok üst düzey atletin yetiştiği Papendal Ulusal Spor Merkezi'nde çalışmalara başlayarak önemli bir kariyerin ilk adımlarını attı.

Elde ettiği başarılarla kısa sürede kendini gösteren Sifan Hassan, Kasım 2013'te Hollanda vatandaşlığı alarak bu ülke adına yarışmaya başladı.

Hassan, 800, 1500, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre pist, 5, 10, 15, 20 kilometre yol yarışları ile yarı maraton, bir saat ve mil koşularında birçok başarı ile rekorun sahibi oldu.







Dört dünya rekoruna sahip



Kadınlar 10 bin metredeki derecesi, 28 yaşındaki Hassan'ın 4. dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Hollandalı atlet, geçen yıl Belçika'da düzenlenen bir saat koşusunda 18,9 kilometre koşarak dünya rekoru kırdı.

Hassan, Monako'da 2019'da gerçekleştirilen mil koşusu ve 5 kilometre yol yarışını da dünya rekoruyla tamamladı. Mil koşusunda 4.12.33'lük süresiyle açık hava rekorunu eline geçiren Hassan, 5 kilometre yol yarışında da 14.44 ile rekor dereceye imza attı.



İkişer Avrupa ve dünya şampiyonluğuna sahip



Rekortmen atlet, Doha'da 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 1500 ve 10 bin metrede altın madalya kazandı.

Hassan, Pekin'deki 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede, Londra'daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 5 bin metrede bronz madalyaya ulaştı.

Sifan Hassan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise 1500 metrede beşincilik elde etti.

Yarı maraton başta olmak üzere çok sayıda Avrupa rekoru ve Elmas Lig birinciliğine sahip Hassan'ın bin 500 ve 5 bin metrede Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.