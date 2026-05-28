Bir mektup, gizli kod ve Şampiyonlar Ligi finali: Ölümü göze alıp kaçtı… Gyökeres ailesinin inanılmaz hikâyesi

Futbol bazen yalnızca bir oyun değil. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın gözünü çevirdiği akşamlarda, sahaya çıkan oyuncular sadece kupanın peşinden koşmaz; kimi zaman ailelerinin geçmişini, yarım kalan hikâyelerini ve nesiller boyunca taşınan duyguları da omuzlarında taşır. Bu yüzden futbolu diğer sporlardan ayıran şey yalnızca skorlar değil, yıllar sonra bile insanı etkileyen bu güçlü hikâyelerdir.





İşte Arsenal’ın yıldızlarından Viktor Gyökeres’in Budapeşte’de oynayacağı final de tam olarak böyle bir anlam taşıyor. Çünkü onun sahaya çıkacağı şehir, yaklaşık 70 yıl önce dedesi Istvan Gyökeres’in canını riske atarak gizlice terk etmek zorunda kaldığı yerdi.

Peki o yıllarda neler yaşandı? Gyökeres bu durumla ilgili neler paylaştı? Gyökeres ailesinin ilgi çekici hikâyesine yakından bakalım…





HER ŞEY 1956 YILINDA BAŞLADI

1956 yılında henüz 18 yaşında olan Macar genç Istvan Gyökeres, hayatının en zor kararlarından birini verdi. Gece yarısı evinden ayrıldı, birkaç kişisel eşyasını yanına aldı ve ailesine yalnızca kısa bir mektup bırakarak Macaristan’dan kaçtı. O dönem Sovyet etkisi altındaki ülkede bu karar yalnızca bir göç değil, aynı zamanda ölüm, hapis ya da kaybolma riskini göze almak anlamına geliyordu.



Aradan yaklaşık 70 yıl geçti. Bu kez Gyökeres soyadı, gizlice sınırdan kaçan bir genç olarak değil, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda sahaya çıkacak bir yıldız futbolcu olarak yeniden Macaristan’a dönüyor. Arsenal’in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, Budapeşte’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ailesinin dramatik geçmişiyle yeniden gündemde…



Viktor Gyökeres için bu final yalnızca kariyerinin en önemli maçlarından biri değil, aynı zamanda ailesinin yarım kalan hikâyesinin sembolik bir dönüşü anlamına geliyor.

‘KÖKLERE DÖNÜŞ’ PAYLAŞIMI HER ŞEYİ ANLATIYOR



Arsenal’in yarı finalde Atletico Madrid’i elemesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ‘köklere dönüş’ paylaşımı, Viktor Gyökeres’in bu karşılaşmaya ne kadar özel anlam yüklediğini ortaya koydu. Çünkü bugün milyonlarca kişinin izlediği yıldız futbolcunun hikâyesi, yıllar önce Macaristan’ın küçük Türje köyünden gizlice ayrılan dedesi Istvan’ın cesaretiyle başladı.



Aile üyelerine göre Istvan Gyökeres’in ülkeden ayrılmasının temel nedenlerinden biri dönemin baskıcı siyasi ortamıydı. Ancak hikâye yalnızca siyasetle sınırlı değildi. Istvan, savaş sonrası Macaristan’daki sınırlı yaşam koşullarından uzaklaşmak, Batı Avrupa kültürünü deneyimlemek ve daha özgür bir hayat kurmak istiyordu.



Telegraph’ta yer alan haberde Viktor Gyökeres’in kuzeni Eszter Gergye, aile geçmişine ilişkin yaptığı açıklamada dedesinin son derece maceracı bir karaktere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Onun yalnızca devrim nedeniyle kaçtığını söylemek fazla romantik olur. Elbette siyasi atmosfer etkiliydi ama aynı zamanda farklı bir hayat istiyordu. Batı Avrupa müziğini seviyordu, yaşam tarzına hayrandı. Devrim olmasa bile bir gün mutlaka kaçacaktı.”







‘BENİM OLDUĞUMU ANLAMANIZ İÇİN ‘KARA ATLI’ KOD ADINI KULLANACAĞIM’



1956 yılı, Macaristan tarihinin en kritik dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sovyetler Birliği’nin etkisine karşı başlayan halk ayaklanması kısa sürede ülke geneline yayılmış, ancak Sovyet ordusunun müdahalesiyle sert şekilde bastırılmıştı. Devrimin ardından yaklaşık 200 bin Macar ülkeyi terk etti. Kaçanların büyük bölümünü 18 ila 20 yaş arasındaki genç erkekler oluşturuyordu. Istvan Gyökeres de bu gençlerden biriydi.



Ancak Macaristan’dan kaçmak son derece tehlikeliydi. Sınır geçişleri sırasında vurulma, yakalanma veya hapse atılma riski bulunuyordu. Üstelik Istvan, planını ailesinden bile gizlemişti. Ailenin anlattıklarına göre Istvan’ın geride bıraktığı en önemli şey, kurşun kalemle yazılmış bir mektuptu. Sararmış kâğıt üzerine yazılan mektup yıllar sonra aile arşivlerinde bulundu.



Mektupta Istvan, ailesine neden ayrıldığını açıklıyor ve şu mesajı veriyordu:



“Sizinle Özgür Avrupa Radyosu üzerinden iletişim kuracağım. Benim olduğumu anlamanız için ‘Kara Atlı’ kod adını kullanacağım.”



Dönemin şartlarında Özgür Avrupa Radyosu yasadışı kabul ediliyordu. Bu nedenle Istvan’ın kullandığı yöntem hem gizlilik hem de güvenlik açısından büyük önem taşıyordu. Kuzen Eszter Gergye, o dönemde yaşanan korku atmosferini Telegraph’ta yer alan haberde şöyle anlattı:



“Bu çok büyük bir riskti ve dedemiz bunun farkındaydı. Ailesine bile söylemedi. Öldürülebilir, vurulabilir ya da hapse gönderilebilirdi. Gerçekten tehlikeli bir yolculuktu.”







İSVEÇ’TE YENİ BİR YAŞAM VE FUTBOLA UZANAN HİKÂYE



Istvan Gyökeres, Avusturya sınırını geçmeyi başardıktan sonra İsveç’e ulaştı. O dönemde İsveç, Macar mültecilere kapılarını açan ülkelerden biriydi. 1958 yılı sonuna kadar 7 binden fazla Macar mültecinin İsveç’e yerleştiği tahmin ediliyor. İsveç’te hayatını yeniden kuran Istvan, burada Viktor’un büyükannesi Kicki ile tanıştı. Çiftin dört çocuğu oldu ve bunlardan biri de Viktor Gyökeres’in babası Stefan Gyökeres’ti.



Futbola büyük ilgi duyan Istvan, İsveç’te kadın futbol takımlarında antrenörlük yaptı. Ailesine göre futbol tutkusu sonraki nesillere de aktarıldı. İlginç detaylardan biri ise Istvan’ın yıllar sonra gençlik aşkıyla yeniden bir araya gelmesi oldu. Macaristan’daki lise arkadaşları buluşmasına katılan Istvan, burada gençlik yıllarında âşık olduğu kadınla tekrar karşılaştı. Sonrasında onu İsveç’e götürdü ve Viktor’un büyükannesi Kicki’den sonra gençlik aşkıyla evlendi.

2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından BBC’nin podcast yayınına katılan Rooney’e, sezon boyunca lige en fazla damga vuran futbolcunun kim olduğu soruldu. Birçok yıldız isim öne çıksa da Manchester United’ın eski yıldızı tercihini Arsenal forması giyen İsveçli golcüden yana kullandı. Rooney açıklamasında, “Benim seçimim Viktor Gyökeres. Takımın eksik olan yönünü tamamladı. Son üç sezondur ligi ikinci sırada bitiren Arsenal’in şampiyonluğa ulaşmasında onun etkisi çok büyük” ifadelerini kullandı.

‘VIKTOR TAM BİR GYOKERES’



Istvan Gyökeres, torunu Viktor’un profesyonel futbol kariyerinin ilk yıllarında hayattaydı. Ancak aile üyelerine göre ikili çok yakın değildi. Bunun nedenlerinden biri Istvan’ın ilerleyen yaşlarında sık sık Macaristan’a gidip gelmesiydi. Özellikle termal gölüyle ünlü Heviz kasabasını ziyaret etmeyi çok seviyordu. Viktor Gyökeres’in kuzeni Eszter Gergye, Arsenal yıldızının aileye olan benzerliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Babası Stefan’a çok benziyor ve dedemden de izler taşıyor. Tam anlamıyla tipik bir Gyökeres. Özellikle ailenin Macar tarafına çok benziyor.”







ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ AİLE TARİHİNİN YENİ SAYFASI OLACAK



Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Viktor Gyökeres, şimdi kariyerinin en büyük başarılarından biri için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Arsenal’in Paris Saint-Germain karşısında alacağı olası bir galibiyet, İsveçli yıldızın sezonunu unutulmaz hale getirecek.

Ancak bu maçın anlamı yalnızca sportif başarıyla sınırlı değil. Yaklaşık 70 yıl önce Sovyet baskısından kaçarak özgür bir hayat kurmaya çalışan Istvan Gyökeres’in hikâyesi, şimdi torununun Avrupa futbolunun zirvesinde sahne almasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor.



