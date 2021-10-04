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Bir maçta bu kadar hata nasıl yapılır!

#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Bir maçta bu kadar hata nasıl yapılır

Murat Fevzi Tanırlı, Rize-G.Saray karşılaşmasına damga vuran pozisyonları değerlendirdi. Rizespor’un birinci ve Galatasaray’ın üçüncü golleri öncesinde net fauller vardı, iki gol de iptal edilmeliydi. Sarı kırmızılıların kalecisi Muslera ve Mohamed de ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi.

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Murat Fevzi TANIRLI - Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık ile VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’in performansını anlatmaya satırlar yetmez. Süper Lig seviyesinde bir maça bu kadar kritik hata nasıl sığabilir? Palabıyık ve Bitigen, çok kötü bir performans sergiledi. 4 büyük hata. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag-Rangers maçından dönen Palabıyık’ın konsantrasyonu hiç yoktu. Bitigen, VAR’da bariz hatalarıyla dikkat çekti. Şimdi gelelim o inanılmaz hatalara...

RİZE'NİN İLK GOLÜ İPTAL EDİLMELİYDİ

Dakika 17: Rizespor’un Pohjanpalo ile bulduğu ilk gol öncesinde Cemali’nin Berkan’ı net çekmesi ve ardından Aminu ile çarpışmasında
hakem faulü atladı. VAR’ın atak başlangıç fazına döndürüp faulü izletmesi gerekir. Gol iptal edilmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası var.

Bir maçta bu kadar hata nasıl yapılır

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MUSLERA VE MOHAMED ATILMALIYDI

Dakika 40: Hakem, basit bir aut kararı sonrasında Muslera’nın yardımcı hakeme abartılı itirazına sarı kart gösterdi. Palabıyık’ın kartı yazması esnasında ısrarla itirazını sürdüren Muslera, topu da dışarı vurarak hemen önünde protestosuna devam etti.

İkinci sarıyla atılmalıydı. Hakemin hatası, VAR karışamaz. Ayrıca skor 2-2 iken, Mostafa Mohamed top kazanma mücadelesinde sol eliyle Holmen’in yüzüne vurdu.

Doğal koşan bir el açılması değildi. 42. dakikadan sarı kartı olan Mohamed’in ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Hakemin hatası, VAR karışamaz.

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G.SARAY’IN 3. GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR

Dakika 90+11: Morutan’ın golü öncesinde atak başlangıç fazında Galatasaray ceza alanı önünde Halil’in Rizesporlu oyuncuya
net faulü var. Diagne’nin de asist öncesi bir hareketi var. Hakem ikisini de atladı, VAR müdahale etmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası.

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#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig