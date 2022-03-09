Bir maçlık değil, bir sezonluk doğruları yapan kazandı

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Futbol Konseyi'nde Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, dört büyüklerin son durumunu değerlendirdi.

İşte haftanın 6 sorusu ve cevapları...

"SÜPER LİG'DEKİ HER TAKIMA 'FORVET ANTRENÖRÜ' GEREK, EN FAZLA DA BEŞİKTAŞ'A...

1) Beşiktaş, son haftalarda herkesin kabul ettiği üzere gerçekten iyi futbol oynuyor ama sonuca gitmekte zorlanıyor. Bu kadar çok pozisyona girip gol atamamak nasıl açıklanabilir? ‘Yetenek’ bu işin neresinde? Beşiktaş neyi eksik yapıyor?

UĞUR MELEKE: GOLCÜLER ÖZEL ÇALIŞMALI

Futbolda topa dilediğiniz kadar sahip olun, dilediğiniz kadar korner-frikik atın, ikili mücadele kazanın, sonuçta tabelaya yazılan tek bir şey var: Gol... Diğer her şey teferruat kalıyor gole çevirme becerisinin yanında. Dolayısıyla aslında en fazla çalışmayı, en hassas idmanı golcülerle yapmalısınız, en yüksek ihtimamı oraya göstermelisiniz. Daha önce de defalarca söyledim: Süper Lig’de her takıma bir ‘golcü antrenörü’ gerek. En fazla da Beşiktaş’a gerek.

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GÜNTEKİN ONAY: BATSHUAYI OYNAMALI

Bu kadar baskılı oynayarak pozisyona girip atamamak bitiricilik noktasındaki sorunun belgesi. Son vuruşları eksik olsa da Batshuayi’den vazgeçmek her şeye rağmen yanlış. Ayrıca Alex Teixeira’yı rakip kaleye daha fazla yaklaştıracak bir formül bulmalı Önder Karaveli.

MEHMET ARSLAN: UZMAK EKİPLER LAZIM

Beşiktaş neden gol sıkıntısı yaşıyor, ben de bir cevap bulamıyorum. Üstelik Larin ve Batshuayi gibi bu ligin üzerinde iki oyuncunuz varken. Ama bir düşüncem var; teknik adamlık artık tek başına sorun çözmüyor. Ayrıntılarda uzmanlaşmış ekipler futbolun içinde ve çözüm onlarda. Hatırlarsınız, Liverpool bir taç antrenörü ile çalışmış ve taç atışlarından kazandığı gol sayısını artırmıştı.

Benzer bir öneriyi geçen hafta Uğur Me leke gündeme getirdi. Forvet antrenörleri bu gol kısırlığına bulunabilecek en doğru çözüm sanıyorum. Bir de gelecek sezon oynayacak Ged son Fernandes’in liderliği galiba.

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KONYA VE BAŞAKŞEHiR’iN iKiNCiLiK ŞANSI BEŞiKTAŞ VE FENERBAHÇE’DEN DAHA YÜKSEK

2) Haftaya ilk üç sırada giren Trabzonspor, Konyaspor ve Başakşehir; üç İstanbul büyüğü ile karşılaştı. Oyunlar ve sonuçlar ortada. Ligdeki ikincilik yarışı için öngörünüz ne? Hangi takımı favori görüyorsunuz? Zayıf ve güçlü oldukları yönler neler?

MEHMET ARSLAN FENERBAHÇE ÇOK KIRILGAN

Konyaspor'un oyunu nu çok beğeniyorum. Benim ikincilik için favorim Konya. Fenerbahçe ise çok kırılgan. Trabzon maçında kazandıkları özgüven onları yukarı taşır mı? Buna kolaylıkla evet diyemiyorum. Önümüzdeki hafta yeni teknik direktör açıklanırsa, bu onlar için de itici bir güç olabilir. Beşiktaş için de öngörüde bulunmak zor. Başakşehir’in şansını, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye göre daha yüksek buluyorum. Bu be nim tahminim ama siz bana güvenmeyin. Hiçbir maçın sonucunu doğru tahmin edemem.

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UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ İYİ OYNUYOR AMA...

Yakın tarihin en erken şampiyonluk ilanına hazırlanıyoruz. Trabzon’un artık tek hedefi yeni rekorlar kırmak. Ve birkaçını daha kırabilirler. Ancak enteresan bir şekilde ‘diğerleri ligi şampiyonluğu’ yarışı çok adaylı. Konya, Başakşehir, Alanya, Adana Demir, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin hepsi ciddi aday. Ben bu takımları şöyle ayırabilirim: Bu altılı içinde en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor ancak gol sorunu var. Konya sezon başından beri buraları hak etti. En derin kadro Başakşehir’de. Sürpriz adayımsa inovatif teknik adamıyla Alanya.

GÜNTEKiN ONAY: SERi YAKALAMAK ŞART

Başakşehir’in kaliteli ve geniş bir kadrosu var fakat güçlü bir oyunları yok. Konyaspor istikrarlı ve organize. Adana Demirspor’da son 2-3 maçtır bir düşüş var. Beşiktaş ise güçlü oyununu sonuca yansıtamıyor. İstikrar ve bir galibiyet serisi yakalayan 2’ncilik için avantajlı olacak.

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KADRO KALiTESi OLARAK FENERBAHÇE TRABZONSPOR’DAN DAHA ÖNDE

3) Haftanın en önemli maçında taraflar puanları paylaştı, Trabzon yara almadığı, Fenerbahçe de iyi oynadığı için moral buldu. Genel olarak nasıl buldunuz derbideki oyunu?

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE KAZANABİLİRDİ

Trabzon’da oynanan ilk maçta, “10 kişi bile kalsa F.Bahçe’nin kazanma şansı vardı” demiştim. Pazar günkü maç beni haklı çıkardı. Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe, Trabzonspor’dan önde. Ama sahaya ve puan cetveline baktığınızda tam tersi. Bunun tek nedeni, yönetim becerisi. Trabzon daha çok sahaya odaklı. F.Bahçe ise tümüyle saha dışına. Hakeme, TFF’ye, medyaya, hatta kendi hocasına. Bu sezon bu yaklaşımlarının sonucunu çok acı ödüyorlar. Onun için rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu derbi aslında bir futbol maçından çok, yönetim felsefelerinin karşılaşmasıydı. Bir maçlık değil, bir sezonluk doğruları yapan kazandı.

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UĞUR MELEKE: ADINA YAKIŞIR TEMPODAYDI

Eğer sahaya giren sporsevmezler, tribündeki tatsız tezahüratlar gibi detayları görmezden gelirsek iyi bir maç izledik bana göre. İki takım sporcularının da oyun oynamak istediği, adına yakışır tempoda bir klasik. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda iyi oynadı, Trabzonspor da pragmatik bir futbolla net fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. Süper Lig’de Trabzon çıtayı öyle bir yere koydu ki ar tık zaten bulunduğu yerde, yalnız, rahat ve eşsiz. Fenerbahçe’yse uzun zamandır aradığı tutkuyu ve iştahı yakaladı. Bunun üzerine bir sezon inşa edilebilir.

GÜNTEKiN ONAY: ORTA SAHA ÇOK DiNAMiKTi

Fenerbahçe'nin seyircinin de desteğiyle agresif ve istekli oyununu beğendim. Miha Zajc-Miguel Crespo ve Mert Hakan orta sahası büyük bir enerji ve dinamizm üretti. Bu sayede sarı lacivertlilerin 11’e 10 oynadığı hissedilmedi. Trabzonspor ise 1 kişi eksik rakibine karşı son 15 dakika hariç pasif bir futbol sergiledi ve kadro gücünü sahaya yansıtamadı.

KORKUNÇ BiR KADRO MÜHENDiSLiĞi YAPILMIŞ

4) Galatasaray, Torrent yönetimindeki 8. maçına çıktığı Konya’da adeta dip yaptı ve oyun olarak çok eleştirildi. Bu tablonun sebebi kadronun zayıflığı mı yoksa teknik adam kararları mı?

UĞUR MELEKE: KORKUNÇ BİR MÜHENDİSLİK

Her ikisi de... Bir taraftan korkunç bir kadro mühendisliği yapılmış. Yerli oyuncu krizi yaşadıkları bir sezonda Okan Kocuk kiralanmış. Ligin tozunu atan Yunus istenmemiş, aynı bölgeye akranı sayılabilecek Morutan 3,5 milyon Euro’ya transfer edilmiş. Emre Akbaba’dan faydalanılamamış. Bartuğ kaybedilmiş. Elde de kısıtlı bir kadro kalmış gerçekten. Ancak bir taraftan da Torrent takımda bir fark yarattı mı diye bakıyorum, hiçbir artı göremiyorum. Avrupa’nın en iyi duran top koçunu getirdik diyorlar, defansta da ofansta da tüm kornerler rezalet! Özellikle defans ta alanı beklerken her seferinde üç adamı boş bırakıyorlar.

GÜNTEKiN ONAY: BELHANDA’YI BiLE ARIYOR

Galatasaray’ın orta sahası kalite olarak çok yetersiz. Pulgar da fiziksel olarak çok kuvvetsiz olunca Konyaspor’a karşı koyamadılar. Galatasaray’da orta alanda bir bağlantı oyuncusu yok. Cicaldau bu işi yapamıyor. Beğenilmeyen Belhanda’yı bile fazlasıyla arıyorlar.

MEHMET ARSLAN: KRiZi YÖNETEMEDiLER

Galatasaray’daki hangi oyuncuyu Trabzonspor ya da Fenerbahçe’de ilk 11 oynatırsınız? Ben hiç birini oynatmam. Bu açık gerçek ortadayken, Torrent’i suçlamak adil değil. Torrent bir Fatih Terim de değil. Terim başka bir seviyenin hocası. Ama Galatasaray yönetimi başka bir yol izleme kararı aldı. Terim dönemindeki gibi tek bir hocaya bağlı futbol yönetimi istemiyor. Sportif direktörü ile scout’ları bir yönetim felsefesi oluşturmaya çalışıyor. Bunda başarılı olurlar mı? Zor. Çünkü taraftar desteğini kaybettiler. Terim krizini yönetme becerisi gösteremediler. Bu baskı ortamında doğru kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda yürümek de zor.

PERŞEMBE GECESi MAÇ YÖNETEN HAKEM PAZAR GÜNKÜ DERBiYE NEDEN VERiLiR

5) 29 yaşındaki genç hakem Zorbay Küçük’ün Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gece yarısı atanması çok eleştirildi. Siz bu atamayı ve hakemin yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?

UĞUR MELEKE: KÜÇÜK, O BASKIYI KALDIRAMAZDI

Uğraşıyorum ama bir türlü şu soruya yanıt bulamıyorum: Perşembe gecesi 120 dakika maç yönetmiş bir hakem, pazar derbiye neden verilir? O derbinin hakeminin zaten perşembenin çok önce sinden belli olması gerekmez miydi? Eğer derbiyi Zorbay Küçük’e yönettireceğiniz belliyse neden kupada görev verdiniz? Eğer Küçük, bir son dakika kararıysa gerekçesi neydi? İlk atama kimdi ve neden değişme ihtiyacı hasıl oldu? Küçük’ün bence bu baskıyı kaldırması mümkün değildi. Monitör incelemesi sonrası Mert’in attığı omzu sineye çekmesi bunun kanıtı.

GÜNTEKiN ONAY: KIRMIZI KART KARARI AĞIRDI

Zorbay Küçük’ün zorluk düzeyi yüksek olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kötü yönettiğini söylemek pek de mümkün değil. İrfan Can Kahveci’nin kırmızı kart gördüğü tartışmalı pozisyonu VAR ile değerlendirdi. Fotoğraf net kırmızı kart ancak Zorbay Küçük’ün pozisyonun başlangıç ve gelişme aşamasını iyi süzdüğünü düşünmüyorum. Bütüne bakınca da kırmızı ağır gözüküyor. Oyuncuların iyi niyetli olması da maçta yaşanması muhtemel bir kaosu engelledi.

MEHMET ARSLAN: GEREKÇE NEYSE AÇIKLANMALI

Spekülasyona bu kadar açık bir futbol ikliminde buna akıl sır erdirmek mümkün değil. Adeta, “Alın size yeni bir konu. Bir hafta bunu tartışın” der gibi MHK. Ülke futbolunun şeffaflığa ihtiyacı olduğu çok açık. (Kulüpler bu şeffaflığı kendileri dışında herkesten talep ediyorlar ya neyse) Bu kadar önemli bir maçta, bu kadar önemli bir karar veriyorsanız, bunun gerekçelerini kamuoyu paylaşmak zorundasınız.

RUSYA VE UKRAYNA iÇiN EK KONTENJAN AÇILMALI

6) FIFA’nın Rusya ve Ukrayna’da oyna yan yabancı futbolculara transfer izni vermesi, bizim kulüplerimize de fırsat doğurdu. Bu noktada 3 büyükler hangi mevkilere acilen transfer yapmalı?

UĞUR MELEKE: ÖZEL iZiN GEREK

Öncelikle Ukrayna’daki-Rusya’da ki masum sporcular için teselli bulduk. Zira 21’inci yüzyılda halen erk sahiplerinin hırsları için halkın acı çekiyor olması verici. Biz, Ukrayna’ya hem coğrafi, hem de ekonomik olarak yakın bir lig olarak tabii ki bu fırsatı değerlendirebiliriz. TFF’ye buradan çağrı yapayım: Ukrayna ve Rusya Ligi futbolcuları için kulüplere özel bir +1 ya da +2 yabancı hakkı tanınabilir mi? Yabancı kontenjanı dolu kulüplere bu transferler için özel bir izin verilebilir mi? Sadece bir beyin jimnastiği...

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ’IN iHTiYACI YOK

Fenerbahçe'ye net bir golcü hatta bir de gole ya kın bir kanat oyuncusu lazım Galatasaray’a ise orta alanda oyun görüşü olan, pasör bir bağlantı oyuncusu transfer edilmeli. Beşiktaş’ın şu aşama da bu yabancı sayısıyla ve kadro yapısıyla transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE GOLCÜ ALMALI

Bu soruyu 3-4 satırda yanıtlamak çok zor. Galatasaray için hemen yanıtlayayım; teknik adam ve futbol takımı ile taraftarın bağı koptu. Transferden önce buna bir çözüm üretmeliler. Orta alan da ise Gedson Fernandes etkisi yapacak bir oyuncuya ihtiyaçları var. Fenerbahçe için öncelikli sorun golcü. 3.5 yıl geride kaldı ama ne yazık ki bir golcü bulamadı Fener bahçe. Yeni sezona yeni bir golcü transferi şart. Beşiktaş’ta ise Gedson Fernandes’in takıma katılmasıyla birlikte çehrenin tamamen değişeceğini düşünüyorum.