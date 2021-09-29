Bir kişi ‘gri’ giydi diye 12 kişi 1080 gün ceza aldı!

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Spor Servisi / Efkan BUCAK - TFF 1. Lig’de oynanan Eyüpspor-Keçiörengücü maçında saha komiseri olarak görev yapan İlhan Albayrak’ın talimatlara aykırı olarak lacivert yerine gri pantolon giymeyi tercih edince 90 gün ceza aldığı ortaya çıktı.

Cezayı veren Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Genel Merkezi Disiplin Kurulu’na sevkedilen Albayrak’ın “3 yıldır maçlara çıkmadığım için bu ayrıntıyı unutmuş olabilirim” şeklinde bir ifade verdiği öğrenildi.

Genel merkez ayrıca, İlhan Albayrak’ı Disiplin Kurulu’na sevk etmediği ve caydırıcı karar almadıkları gerekçesi ile derneğin İstanbul Şubesi’nin başkanı Ali Turgut Arık’ın da aralarında olduğu 11 yöneticiye 90’ar gün ceza verdi.

TALİMATA UYMAK ZORUNDAYIZ

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamada bulunan TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan, “Saha komiserimiz belirlenen kıyafet yönetmeliğine uymadığı, İstanbul şubemizin yönetimi ise disiplinsizliği hoş görecek karar aldığı için devreye girip ceza vermek zorunda kaldık. TFF’nin tüm talimatlarına ve kendi tüzüğümüze uymak zorundayız. Elbette ceza vermek hoşumuza gitmiyor ancak Türk futboluna daha disiplinli ve kaliteli hizmet için yönetmelikleri uygulamamız şart” dedi.