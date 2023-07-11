Bir iş insanından Arda Güler’e tavsiyeler

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Dünyanın en popüler spor dallarından birisi olan futbol dünyasındaki devlerin fikir birliği ederek göklere çıkardığı evladımız Arda Güler’i zorlu bir maratonda dünya yıldız olması umuduyla devler ligine gönderdik.

Gitmek belki kolay oldu ama dünya yıldızı olabilmesi için taşınması pek kolay olmayan sorumluluklarının altından kalkabilmesinin ancak zorlu yollardan geçerek hedefe ulaşacağının bilincinde olmak zorunda olduğunu, sadece futbol kariyerini değil futbol dışında da dikkat etmesi gereken sorumlulukları olacağını düşünüyoruz.

BÜYÜK SORUMLULUK ÜSTLENDi

Örnek vermemiz gerekirse; dünya genelinde pek az futbol adamına nasip olan övgülerin Arda üzerinde rehavet yaratması riskini doğru yönetmesi gerekir. Bununla ilgili bir deyim vardır. Hayatta üç değeri hazmetmek zordur; serveti, şöhreti, makamı.

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Arda, layık olduğu bu değerlere, takdire şayan başarıları sayesinde çok genç yaşta sahip oldu. Aynı zamanda; kendisine, ailesine, kulübüne, kendisini gurur sembolü olarak gören milyonlarca sevenlerine karşı da sorumluluk üstlendi. Genç yaşta bu sorumlulukların altından kalkabilmesi için kendisine yol haritası belirlemiştir mutlaka.

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ZOR OLAN ZiRVEDE KALMAKTIR

Futbol kariyeri, her futbolcunun hayalin süsleyen yeni kulübünde arzu ettiği seviyelerde gelişecektir mutlaka. Bu süreçlerde sorun yaşamayacağını düşünüyoruz. Futbolunun dışında bizim Arda’da görmek istediklerimiz var:

- Çok genç yaşta ulaştığı şöhret, servet, makam başını döndürmemeli.

- İstem dışı bile olsa, şımarıklık gibi hoş olmayan davranışların tuzağına düşmemeli.

- Zirveye ulaşmak kolay değildir ama zirvede kalıcı olmanın hiç de kolay olmadığını hatırından çıkarmamalı.

AYAĞINI YERE SAĞLAM BASMALI

Ayağını yere sağlam basarak büyük düşünüp, zirve yolunda emin adımlarla yürümeli.

- Mesleki rekabet ortamında kalması durumlarında, rekabet süreçlerini kariyerine, kendisine güvenerek yönetmeli.

- Zaman zaman eleştiri alabilir, gelen eleştirileri doğru değerlendirmeli, asılsız olanları dikkate almamalı, cevap vererek polemik tuzağına düşmemeli, haklı eleştirileri ise armağan olarak kabul edip, ‘hatadan dönmelik fazilettir’ anlayışı ile değerlendirmeli.

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- Kişisel imajını çevresine örnek olacak biçimde sürekli geliştirmeli

- Arda’nın tevazusu biliniyor ama tevazusunu abartmamalı, yoksa yanlış anlaşılır, kendisine zarar verebilir.

LiDERLiĞi iYi ÖĞRENMELi

Kendisine zaman ayırmalı, özel yaşantısı takdirle izlenmeli.

- İçine kapanıklık gibi sevimsiz durum ona yakışmaz, olabildiğince nitelikli insanları etrafında toplamalı.

- Mümkün olduğunca sosyal ortamlarda bulunmalı, toplumun takdir edeceği sosyal sorumluluk örnekleri verip sempati kazanmalı

- Arda’dan liderlik bekleniyor. Liderlik nedir, nasıl lider olunur, iyi öğrenmeli. Aynı zamanda futbol dünyasında kabul görmüş iyi derecede lisan öğrenmeli.