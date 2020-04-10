Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon

Dünya üzerinde birbiri ardına ertelenen veya iptal edilen spor organizasyonları büyük maddi zarara uğrarken, Wimbledon’ı düzenleyen The All-England Club sigortadan gelecek parayla zararını minimuma indirdi. Aslında birçok organizasyonun sigortası var ancak Wimbledon’ın farkı poliçesinde ‘pandemi’ maddesi de bulunması... 2003’te dünyayı saran SARS salgını sırasında Wimbledon, poliçesine ‘pandemi’ maddesini de ekletti.

DEV PRİM

Şirket sonraki 17 yılda toplam 34 milyon dolar prim öderken şimdi 141 milyon dolar alacak. Bu, organizasyonun düzenlenemeyecek olması nedeniyle yaklaşık 286 milyon dolar potansiyel gelirden olan The All England Club’a ilaç gibi geldi. Şirketin poliçesinde terör saldırıları, kraliçenin ölümü gibi maddeler de mevcut.

GOL SEVDASI VİRÜS DİNLEMEYİNCE...

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da sosyal mesafe kuralına uymayarak sürekli bir araya gelen ve turnuvalar düzenleyen golfçülerden yaka silken Kenya Golf Birliği, ülkede 30 gün boyunca handikaplı golf turnuvası düzenlenmesini yasakladı. Bundan böyle golfçüler kulüplere yalnız gidecek, ‘caddy’ hizmeti de alamayacak (Yani eşyalarını kendileri taşıyacak), en fazla iki kişiyle birlikte oynayabilecek. Yasak boyunca kulüp tesisleri kapalı olacak ve golfçüler buralarda, tabiri caizse, bir bardak su bile içemeyecek. Bununla beraber bazı golf kulüpleri, yasak kalkana kadar tamamen kapandıklarını duyurdu.

URS HOCA POT KIRDI: MEĞER YUNUS KARANTİNADAYMIŞ

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, milli futbolcu Yunus Mallı’nın, evinde karantinada bulunduğu duyurdu. Oyuncuya koronavirüs teşhisi konulup konulmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Ayrıca milli oyuncunun pazartesi günü yapılacak idmanlara katılmasının beklendiği belirtildi. Haberin ortaya çıkışıysa son derece ilginç. Oyuncusunun durumunun bilindiğini sanan teknik direktör Urs Fischer gazetecilerle yaptığı video konferansta bundan bahsediyor. Karşısındakilerin durumdan bihaber olduğunu gören 54 yaşındaki çalıştırıcı “Bu bilgiyi kendinize saklayın” dese de internet sağ olsun yaklaşık 2 saat içinde tüm dünya öğrendi.

FUTBOLCULAR ASLINDA İYİ İNSANLARMIŞ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen haftalarda Premier Lig futbolcularına seslenerek “Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin” demişti. Çoğu oyuncu da bakanın kendilerini hedef gösterdiğini savunarak “Biz kesinti yaparız da o paralar patronları zengin eder. Biz zaten gerekirse yardım ederiz” şeklinde açıklamalar yapmıştı. Nitekim futbolcular sözlerinde durdu ve bir yardım kampanyası başlattı. “Futbolcular Birlikte” isimli girişimle ligdeki tüm oyuncular, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için düğmeye basarken bunu kulüplerden bağımsız gerçekleştirdiklerinin altını özellikle çizdiler. Bir dönem Premier Lig’de forma giyen kaleci Rob Green de konuyla ilgili BBC’ye yaptığı açıklamada Hancock’a gönderme yaparak “İşe bak! Aslında futbolcular iyi insanlarmış” dedi.

SCHALKE'DEN TARAFTARA: HER ŞEYİ İSTEYİN AMA PARA İSTEMEYİN!

Bundesliga ekibi Schalke’de taraftarlar daha önceden aldıkları tek maçlık biletler ve kombineler için ücret iadesi bekliyor... Yaklaşık 198 milyon Euro’luk bir borç yükü altında iflasın eşiğinde bulunan kulüp yönetimi ise bir açıklama yaptı ve taraftarlarından, ücret iadesinden vazgeçerek kulüplerine ekonomik bir jest yapmalarını rica etti. Yönetim, para iadesinden vazgeçen taraftarlara özel bir t-shirt göndereceğini de ekledi. Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de, sürecin devam etmesi durumunda ülkenin profesyonel liglerinde iflaslar beklediğini duyurdu.

İLK ANLAŞMA SOUTHAMPTON'DA

FIFA’nın kulüp ve futbolculara yönelik “Aranızda anlaşın, bizi uğraştırmayın” mealindeki bildirisinden sonra maaş krizini çözen ilk kulüp Southampton oldu. Kulüpte futbolcular ile teknik heyet, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etti.