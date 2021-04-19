Bir Harun Tekin klasiği! 10. penaltısını kurtardı

Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe’de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçına göre ilk 11’de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, Gaziantep maçına ilk 11’de başlayan Altay Bayındır ve Gökhan Gönül’ü sakatlıkları dolayısıyla görevlendiremedi. Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Harun Tekin ve Nazım Sangare’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Hafta içi sakatlığı nedeniyle yoğun tedavi gören Valencia dünkü maça yetiştirildi ve santrfor olarak görev aldı.

KUPADA iKi MAÇ

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11’de çıktı. Altay’ın sakatlığı sonrası şans bulan Harun 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

31 yaşındaki kaleci Temmuz 2020’den bu yana ilk kez bir lig maçında oynadı. Harun kalesine gelen ilk isabetli şutta Ömer Ali’nin şık golüne engel olamazken 85’te ceza sahası içinde Gulbrandsen’i düşürerek penaltıya neden oldu.

Ancak tecrübeli kaleci Visca’nın şutunda gole izin vermeyerek hem hatasını telafi etti hem de galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Harun, Süper Lig kariyerinde karşı karşıya kaldığı 23. penaltıda 10. kurtarışını yaptı.

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