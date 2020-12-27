Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo'dan olay Lionel Messi itirafı!

Türkiye'de 4 sezon Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile milli takımdaki karşılaşmasından bahsetti.

Brezilya Milli Takımı ile 22 maça çıkan Felipe Melo, Lionel Messi'ye karşı oynadığı maçlarda çok zorlandıklarını anlattı.

TEKME İTİRAFI

Arjantinli süper yıldıza karşı oynamanın zorluğundan bahseden Melo, Messi'yi durdurabilmek için birçok kez tekmelemek zorunda kaldıklarını itiraf etti.

"TEKMEDEN KORKMUYOR"

Lionel Messi'nin tekmeden korkmadığını belirten 37 yaşındaki oyuncu, "Messi özel bir oyuncu. Tekmeden korkmuyor. Ona vurduğunuzda, tekrar kalkıyor ve daha fazlası için oynamaya devam ediyor. Bana göre tarihin en iyi 3 ismi arasında yer alıyor." diye konuştu.

"DURDURMAK İMKANSIZ..."

Messi'yi durdurabilmek için sürekli adam değişerek oynadıklarını söyleyen Melo, "O eşsiz bir oyuncu. Brezilya'da ona karşı oynadığımızda, sürekli adam değiştirdik. Aksi taktirde böyle bir oyuncuyu durdurmak imkansız olur." ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen Melo, kariyerine Palmeiras'ta devam ediyor.