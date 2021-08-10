GÃ¶ndermesek morali bozulurdu... Bir dÃ¶nem fÄ±rtÄ±na gibi eserdik... Halterimize ne oldu

"Ä°nanÄ±lmaz bir ÅŸey.. Ä°nanÄ±lmaz Naim... 190 kilo... HiÃ§ kimse yetiÅŸmeye uÄŸraÅŸmasÄ±n en bÃ¼yÃ¼k budur... HiÃ§ kimse yetiÅŸmeye uÄŸraÅŸmasÄ±n... Ä°nanÄ±lmaz bir rekor... Naim SÃ¼leymanoÄŸlu gerÃ§ekten dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼..."Â

1988 Seul OlimpiyatlarÄ±'nda TRT spikerinin sarf ettiÄŸi bu sÃ¶zler, milyonlarca Ã§ocuÄŸu bir anlÄ±ÄŸÄ±na halterci yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°Ã§lerinde bir Ã§oÄŸu ise Naim'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bu yoldan ilerledi...Â

Halter; 8 altÄ±n, 1 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 2 bronzla, toplamda 56 madalya kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼reÅŸten sonra, olimpiyatlarda en Ã§ok madalya kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z branÅŸ oldu.

1988 Seul'de Naim SÃ¼leymanoÄŸlu ile esmeye baÅŸlayan rÃ¼zgar; Halil Mutlu, Nurcan Taylan, Taner SaÄŸÄ±r, Reyhan ArabacÄ±oÄŸlu ve Sibel Ã–zkan ile devam etti. Ancak bu rÃ¼zgar 2012 olimpiyatlarÄ±nda dindi.

2016 Rio'da ise TÃ¼rkmenistan uyruklu Daniyar Ä°smayilov'un gÃ¼mÃ¼ÅŸÃ¼yle son madalyasÄ±nÄ± elde etti.

2020'DE KOTAYA TAKILDIK

Ã–nceki gÃ¼n sona eren 2020 Tokyo'ya ise 'kota sorunu' yÃ¼zÃ¼nden sadece iki sporcu gÃ¶nderebildik.

UluslararasÄ± Halter Federasyonu Olimpik SÄ±ralama Listesi'ne gÃ¶re belirlenen kotaya sadece 2 sporcu sokabilen TÃ¼rkiye umduÄŸunu bulamadÄ±.

67 kilo erkeklerde TÃ¼rkiye adÄ±na yarÄ±ÅŸan 20 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Furkan Ã–zbek ilk turda elenirken, kadÄ±nlarda Nuray Levent ise oyunlarÄ± 9. sÄ±rada bitirdi ve madalya kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±kamadÄ±.



NAÄ°MLER, HALÄ°LLER TARÄ°HTE KALDI...

Peki 1988 ile 2008 arasÄ±nda olimpiyatlarda en bÃ¼yÃ¼k gurur kaynaÄŸÄ±mÄ±z olan halterde neden yeni baÅŸarÄ±lara imza atamadÄ±k?

HALÄ°L MUTLU: BU DURUM BENÄ° KAHREDÄ°YOR

4 yÄ±l Ã¶nce aramÄ±zdan ayrÄ±lan Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun ardÄ±ndan TÃ¼rk halterinin en bÃ¼yÃ¼k ismi olan Halil Mutlu, mevcut tabloyu "Kahroluyorum..." diye tanÄ±mlÄ±yor.

Hurriyet.com.tr'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Halil Mutlu "Maalesef son dÃ¶nemde halterde beklentilere cevap veremiyoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentileri var, iyimser olamayacaÄŸÄ±m kÃ¶tÃ¼yÃ¼z. Devletimiz, halkÄ±mÄ±zÄ±n vergileri sayesinde bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± sporcularÄ±mÄ±za saÄŸlÄ±yor. Kimseyi incitmek veya Ã¼zmek istemiyorum ama halterde maalesef beklentilere karÅŸÄ±lÄ±k veremiyoruz ve bu beni kahrediyor" dedi.

GeleceÄŸe dair yine de umudunu yitirmediÄŸini belirten Mutlu "Muhammed Furkan Ã–zbek genÃ§ bir kardeÅŸimiz, bu olimpiyatta olmadÄ± ama inÅŸallah Parisâ€™te olacak. Buradaki hatalarÄ±ndan ders Ã§Ä±karÄ±rlarsa beklentilere cevap verebilirler, ben yapabileceklerine inanÄ±yorum ancak asÄ±l inanmasÄ± gereken kendileri..." diye konuÅŸtu.

BAÅžKAN TAÅžPINAR: ENKAZ DEVRALDIK

TÃ¼rkiye Halter Federasyonu BaÅŸkanÄ± Tamer TaÅŸpÄ±nar ise iÃ§inde bulunan durum hakkÄ±nda 'Enkaz devraldÄ±k...' gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Eski yÃ¶netimleri suÃ§layan TaÅŸpÄ±nar'a gÃ¶re sorunun kaynaÄŸÄ± geÃ§miÅŸten gelen sorunlara dayalÄ±. Ä°ÅŸte TaÅŸpÄ±nar'Ä±n sÃ¶yledikleri:

*Halter, 20 sene Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¶z bebeÄŸi konumundaydÄ±, Biz yÃ¶netime geldiÄŸimizde bir enkaz devraldÄ±k, altyapÄ±da sporcumuz dahi yoktu. BirÃ§ok zorlukla uÄŸraÅŸtÄ±k ama bizim dÃ¶nemimizde madalya sayÄ±sÄ± 62â€™den 225â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

*Rio 2016 Olimpiyat OyunlarÄ±â€™nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya alan sporcu Ã§Ä±kardÄ±k ancak Tokyoâ€™da hiÃ§ baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k. Furkan Ã–zbek 20 yaÅŸÄ±nda ve rakiplerinden kÃ¼Ã§Ã¼k. Her ÅŸeye raÄŸmen kendisinden bronz madalya bekliyorduk, yapamadÄ±. Furkan Bir buÃ§uk ay arayla Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§ yarÄ±ÅŸmaya gitti ve bu doÄŸru bir ÅŸey deÄŸildi.

"GÃ–NDERMESEYDÄ°K MORALÄ° BOZULACAKTI"

*DÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na gidebilmek iÃ§in Ã§ok Ä±srarcÄ± oldu. Buna karÅŸÄ±n olimpiyata gÃ¶ndermeseydik morali Ã§ok bozulacaktÄ±. Biz ve antrenÃ¶rleri kendisine yorgunluÄŸunu sÃ¶yledik ama yapabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bahanesi olmaz, biz Tokyoâ€™da baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k. Nurayâ€™Ä±n ise kendisini daha fazla geliÅŸtirmesi gerekiyor ÅŸu an hazÄ±r deÄŸil. SporcularÄ±mÄ±z iyi ama ilk kez katÄ±lÄ±yorlar geliÅŸmeleri gerekiyor.

HALTERDEKÄ° SORUN KÃœRESEL

TÃ¼rkiye'nin olimpiyat oyunlarÄ±na bu defa sadece 2 sporcu gÃ¶nderebilmesi aslÄ±nda halterin dÃ¼nya genelinde iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumla da doÄŸru orantÄ±lÄ±. Ã–yle ki yÄ±llardÄ±r halterin adÄ±, uluslararasÄ± dÃ¼zeyde, doping, rÃ¼ÅŸvet, seÃ§im hilesi gibi skandallarla anÄ±lÄ±yor.

Durum Ã¶yle bir hale geldi ki UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) UluslararasÄ± Halter Federasyonu'na (IWF) yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±larÄ±n dozunu her geÃ§en yÄ±l artÄ±rdÄ±. Otoritelere gÃ¶re IWF gerekli adÄ±mlarÄ±, Ã¶zellikle dopingle mÃ¼cadele iÃ§in, atmazsa olimpiyat oyunlarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak.

TARTIÅžILAN ADAM: TAMAS AJAN

Halterin uluslararasÄ± dÃ¼zeyde 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin baÅŸlÄ±ca sebebi ise UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi'nin 20 yÄ±l boyunca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l istifa etmek zorunda kalan MacaristanlÄ± yÃ¶netici Tamas Ajan.

DÃ¼nya Anti-Doping AjansÄ±'nÄ±n raporlarÄ±na gÃ¶re; adÄ± 'dopingle' en Ã§ok anÄ±lan federasyon UOK.



AjansÄ±n raporlarÄ±na gÃ¶re; Tamas Ajan'Ä±n yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±, rÃ¼ÅŸvetle seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± etkilediÄŸi ve doping test sonucu pozitif Ã§Ä±kan doping testi sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ iddia ediliyor. IWF'de 1976'dan 2000'e kadar genel sekreter olarak Ã§alÄ±ÅŸan 82 yaÅŸÄ±ndaki Ajan, suÃ§lamalarÄ± kabul etmiyor ancak eleÅŸtirilere daha fazla dayanamayÄ±p 15 Nisan 2020'de gÃ¶revinden istifa etti. Yeni yÃ¶netimin UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi ile arasÄ±nÄ± nasÄ±l dÃ¼zelteceÄŸi ise ÅŸimdilik merak konusu.

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TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TOPLAMDA 11 MADALYASI VAR

TÃ¼rkiye, olimpiyat oyunlarÄ±nda halter branÅŸÄ±nda 8 altÄ±n, bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 2 bronz olmak Ã¼zere toplam 11 madalya kazandÄ±.

Seul 1988'de Naim SÃ¼leymanoÄŸlu altÄ± dÃ¼nya ve dokuz olimpiyat rekoru kÄ±rarak altÄ±n madalya kazandÄ±. SÃ¼leymanoÄŸlu, Barcelona 1992'de ikinci kez TÃ¼rkiye'ye altÄ±n madalya kazandÄ±rdÄ±.

Naim SÃ¼leymanoÄŸlu Atlanta 1996'da Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸunu kazanarak halter tarihinde bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu olimpiyatta ayrÄ±ca Halil Mutlu altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu.

Sydney 2000'de Halil Mutlu ikinci kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olimpiyat oyunlarÄ±nda yine altÄ±n madalya kazandÄ±.

Halil Mutlu Atina 2004'te bir kez daha altÄ±n madalya kazanarak Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun ardÄ±ndan olimpiyatlarda Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§ kez altÄ± kazanan sporcu oldu. Taner SaÄŸÄ±r da TÃ¼rkiye'ye bu oyunlarda bir altÄ±n madalya daha kazandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

Atina'da ayrÄ±ca kadÄ±nlarda Nurcan Taylan, altÄ±n madalya kazanarak olimpiyatlarda bu baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steren ilk kadÄ±n TÃ¼rk sporcu olarak tarihe adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. AynÄ± oyunlarda Reyhan ArabacÄ±oÄŸlu ile Sedat ArtuÃ§ da bronz madalya elde etti.

Rio 2016'da ise Daniyar Ä°smailov, TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya getirdi.

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