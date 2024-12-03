Bir basketle hayatı değişti: Dünya engelliler günü

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, bir engelli gencin yaşadığı yol haritasını öğrenmek için Fenerbahçeli milli basketbolcu Murat Yazıcı’nın kapısını çaldık. Son 20 yılda engellilerin spora başlayabilmesi anlamında Türkiye’de çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Yazıcı “Öncelikle ülkede anlayış değişti. Örneğin ailem ben 15 yaşında spora başlama kararı aldığımda çok karşı çıktı, istemedi. Çünkü o gün benim gibi bir gencin spor yaparak evini, otomobilini alabileceğine, geçimini sağlayabileceğine inanmıyorlardı. Bu yüzden hiç onaylamadılar.

YAPABİLECEKLERİ BRANŞ MUTLAKA VAR

Onların hayali benim masabaşında bir işte çalışmamdı. Bugün bu bakış açısı çok değişti. Ülkemizde bugün her yaşta, her engelli durumundaki kardeşlerimin yapabileceği bir branş mutlaka var. Önce yapabileceklerine inandıkları branşları araştırsınlar sonra Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine başvursunlar. Gerisi kendiliğinden gelişecektir” dedi.

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BASKETBOLCU OLMAK HAYALİMDİ

15 yaşındayken Samsun’da engelliler okulunda basketbol oynayan büyük ağabeylere özenerek sporcu olma hayali kuran Murat Yazıcı, “Doğuştan engelliyim, çocuk yaşlarımda oturmakta zorlanıyordum. Omurgama platin takılması için gireceğim skolyoz ameliyatı öncesinde tek dileğim olarak, bir basketbol antrenmanına katılmazsam gözlerim açık gider dedim. O gün o antrenmana gittim ve orada attığım bir basket hayatımın basketi oldu. Ameliyata girerken doktora “Ben basketbolcu olacağım ona göre kesip biçin” dedim. O günkü isteğim dinmedi ve bu seviyeye kadar geldim.” 20 yıldır aralıksız basketbol oynayan Murat Yazıcı, 45 kez milli formayı giydi. 2 kez Genç Milli takım formasıyla Avrupa ikinciliği, 2 kez A Milli formayla Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunurken Türkiye’de de 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.