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Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar#Karate#İşitme Engelliler Spor Federasyonu
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar
Tuğba Öztürk

Kader Işık Afşar... 2 kardeşi gibi doğuştan işitme engelli... Küçük yaşta ailesinin yönlendirmesi ile karate ile tanıştı. 'Engelim' var deyip bir köşeye çekilmedi ve kardeşleriyle birlikte adını Türk spor tarihine yazdırdı. Madalya canavarı Kader'in şimdiki hedefi mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek olan şampiyonada altın madalya kazanmak. Bursa'daki milli takım kampında bulunan Kader, azim dolu hikâyesini Hürriyet.com.tr'ye anlattı...

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Karateye 8 yaşında başlayan Kader Işık Afşar, ilk derecesini 2013 yılında henüz 15 yaşındayken Bulgaristan’da düzenlenen 22. Deaflympics Olimpiyatları'nda elde etti. Kata ferdilerde dokuzuncu olan Afşar, 2015 yılında Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise kumite 55 kilo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Hemen her yılı derecelerle dolduran Kader son olarak geçtiğimiz yıl İran’da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 55 kiloda üçüncü oldu.

Kader'in şimdiki hedefi ise Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalyayı Türkiye'ye getirebilmek.

Bursa'daki milli takım kampında bulunan genç sporcu, Hürriyet.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
Hikayesini "Aslında ben jimnastikçi olmak istiyordum ancak ailemin yönlendirmesiyle karateye yöneldim" diye anlatan Kader "Karate ile ilgili olan akrabalarımdan biri, üç kardeşimle birlikte beni karateye yönlendirdi. O dönemde kadınlara yönelik bir karate branşı yoktu. Biz bu arada yedi kardeşiz. Üç işitme engelli kardeş olarak akrabamızın vesilesiyle karateye başladık. Tabii bu süreçte anne ve babam da bizi çok destekledi" dedi.

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"VAZGEÇMEDEN İNANARAK ÇALIŞTIM"

İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde 2013 yılında kadın karate takımının açıldığını belirten Kader Işık Afşar "Akabinde de hemen ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldık. Yine aynı sene Bulgaristan'da olimpiyatlara katıldım. Ancak burada istediğim başarıyı elde edemedim. Ama benimle birlikte olimpiyata katılan diğer iki kardeşim ilk üçe girerek başarı elde ettiler. Olimpiyatlardan döndükten sonra sadece çalışmaya odaklandım. 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımda da artık karateyi teknik anlamda tam anlamıyla kavradığımı düşünüyordum. Ve burada birinci olarak bir başarı elde ettim. Artık karateye daha çok kenetlenmiştim. Bu konuda hocalarımın beni desteklemeleri çok etkili oldu. 2016 yılında Samsun'da üçüncülük geldi, 2017'de düzenlenen olimpiyatta da üçüncü oldum. Tek yaptığım bir şey vardı o da her geçen yıl çalışmamı daha da artırmak. Vazgeçmeden inanarak çalıştım" diye konuştu.

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Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

EVLENDİ AMA SPORDAN KOPMADI

Daha sonra evlenerek İstanbul'dan, Denizli'ye yerleştiğini ancak eşinin de desteğiyle spordan kopmadığını belirten Kader yaşadıklarını şu sözlerle anlattı "Bütün düzenim İstanbul'da olduğu için belirli bir süre Denizli'de antrenmanlara katılamadım. 'Pas' geçmek zorunda kaldım. 2021'in Kasım ayında Tahran'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldum. Şu anda ise 24 yaşında hazırlıklarıma son sürat devam ediyorum. 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlarda büyük başarı elde etmek istiyorum"

"EMEK VERDİM VE KARŞILIĞINI ALDIM"

İşitme engelli birçok bireyin spor başta olmak üzere sosyal aktivitelere 'mesafeli' durduğunu belirten Kader "Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?" sorusunu işe şöyle yanıtladı;

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"Genel anlamda çok büyük bir problem ile karşılaşmadım. Sadece işitme engelli olduğum için iletişim noktasında bir sıkıntı yaşadım. Sporla uğraştığım süre boyunca nitelikli tercüman eksikliği oldu. Bu sebeple hocalarımla iletişim noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Bu konu haricinde de başka bir sıkıntı yaşamadım. Aksine her şey yolunda gitti. Hocalarım bu süreçte benimle çok ilgilendi ve destekledi. Ben de emek verdim ve karşılığını aldım. İnanıyorum ki emek verdikçe bunun karşılığını da en güzel şekilde almaya devam edeceğim."

"KADER PES ETME..."

Karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman sporu bırakmak gibi bir düşünceye kapılmadığını belirten genç sporcu "Vazgeçmeyi asla düşünmedim. Ben çalışmaya ve fedakârlık yapmaya hep devam ettim. Bundan sonra da bu durum böyle olacaktır. İletişim eksikliği olsa da 'Kader pes etme' dedim ve yoluma devam ettim." dedi.

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İşitme engeli bireylere de "hiç kimse herhangi bir engel yüzünden istediğinden vazgeçmesin" diye çağrı yapan Kader "Şu an en büyük hedefim Brezilya'da gerçekleşecek olan olimpiyatlar. Durmadan bıkmadan ben buraya hazırlanıyorum. Brezilya'dan derece almış bir şekilde ülkeme dönmek istiyorum. Olimpiyatlarda daha önce hiç birincilik elde etmedim. Kısaca ben Brezilya'daki olimpiyatlarda birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Ablası Rezzan ve küçük kardeşi Zeliha ile çocukluktan beri aynı evin içinde antrenman yaptıklarını anlatan Kader "Eksiklerimizi tamamlar birbirimize destek olurduk. Şu an her ne kadar farklı yerler de olsak da bu desteklerimiz birbirimizin üzerinden hiç eksilmedi. Maddi ve manevi olarak her zaman ailemiz bizim yanımızda oldu. Her türlü fedakarlığı ellerinden geldikçe yapıp bizi asla yalnız bırakmadılar" dedi.

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