Binlerce yüzücü 36. kez İstanbul Boğazı’nda kıtaları kulaçlarıyla birleştirdi

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Samsung ana sponsorluğunda, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer 26 kamu kuruluşu, özel kurum ve sivil toplum örgütünün iş birliği ile gerçekleştirilen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, 1967 erkek, 869 kadın, 2836 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya kulaç atarak Boğaz’da kendi sınırlarını keşfetti. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yüzücüler ödüllerini aldı.

Kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan 46:57 süresiyle, erkekler genel klasmanda ise Atakan Ercan 45.27 süresiyle yarışın kazananları oldu. Kadınlarda Nehir Güler 47:16 derecesiyle ikinci, Su İnal 47:39 derecesiyle üçüncü; Doğukan Ulaç 45:36 ile erkeklerde ikinci, Mevlüt Efe Güler ise 45:40 ile üçüncü oldu.

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Boğaz’da yüzücüler eşsiz İstanbul manzarasında yarışırken, kıyıda izleyiciler Samsung tarafından kurulan kurulan etkinlik alanında yarışı izledi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Güney Kore’nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finalde yüzerek tarihimizde bir ilke imza atan Kuzey Tunçelli de organizasyonda yüzücülerin heyecanına eşlik etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Spor şehri İstanbul’umuzda bir uluslararası yarışmaya daha imza atmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl Samsung’un sponsorluğunda 36.sı düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitemiz ve organizasyonda koordinasyonla görevli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle yarışmanın en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yapmış olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın sportif zeka ve yetenekleri doğrultusunda yatkın olduğu spor dalında destekleyerek spor yapmalarını sağlamak en büyük amacımız. Tüm yüzücüleri tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İki kıta arasında yüzülen bu yarışta, dünyanın birçok ülkesinden katılan 2800 kişi yarışmanın yanı sıra bir nevi İstanbul’un bu coşkulu doğal güzelliğini ve dünyada eşi benzeri olmayan Boğazı’nı bütün dünyaya tanıtıyorlar. Milli Olimpiyat Komitemiz ve ona destek olan bütün kuruluşlarla birlikte el birliğiyle yapılan bu yarışmanın yanı sıra İstanbul’da kıtalararası koşulan maraton, kıtalararası bisiklet yarışı ve benzer yarışlarla İstanbul’un Olimpizim ruhuna sahip bir kent olduğunu göstermek istiyoruz. İnşallah bu yarış yüzyıllar boyunca devam etsin. Başta Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olmak üzere emeği geçen herkese ve uzun yıllardır sponsorluk yapan Samsung’a da bu güçlü paydaşlığından ötürü teşekkür ederim. Diliyor ve istiyoruz ki 2036’da Olimpiyatlara hep beraber ev sahipliği yapalım.”

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TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta yarışın ardından yaptığı açıklamada, bu önemli etkinliğin 36 yıldır başarıyla düzenlenmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya spor yoluyla açılan yüzlerinden biri. Dünya çapından binlerce yüzücümüz her yıl kentimiz ve ülkemizin güzelliklerini yarışımız vesilesiyle tanıma, eşsiz bir deneyim elde etme şansı buluyor. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan tüm yüzücülerimizi tebrik ediyor, etkinliğimizin başarıyla organize edilmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, yarışla ilgili olarak şunları söyledi: “Samsung olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve diğer kamu kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliğimiz var. Asya ve Avrupa’yı buluşturan eşsiz bir coğrafi güzelliğin anlamını pekiştiren ve dünyanın her yerinden sporcuları bir araya getiren Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarının 21 yıldır ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Uzun yıllara dayanan bu yolculuk bizim için büyük bir gurur kaynağı. Globalde olimpiyatların sponsoruyuz. Yerelde ise büyük spor organizasyonlarını destekliyor, uzun soluklu iş birlikleri yapıyoruz. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışı da bunun güzel bir örneği. İş birliğimizin, yarışın günümüzde ulaştığı başarılı noktaya gelmesinde büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. Dünyanın gözünün çevrildiği bu önemli yarışta mücadele eden tüm yüzücüleri kutluyorum.”

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Olimpiyat 5.si milli Yüzücümüz Kuzey Tunçelli ise, “Burası gerçekten çok güzel bir organizasyon. Yüzmenin temele yayılması için çok büyük bir fırsat. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin böyle güzel bir organizasyon hazırlaması gerçekten çok gururlandırıcı ve inanılmaz mutlu edici bir şey. Bu yıl Olimpiyat Oyunları’nın yorgunluğundan dolayı katılamadım. Gelecek yıllarda yüzücü olarak katılmayı çok isterim” dedi.