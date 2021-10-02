Bingöl Solhanspor'un çeyrek final şansının kalmadığı grupta müsabakalar, yarın saat 13.00'teki Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor ve saat
15.30'daki Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Bingöl Solhanspor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Bingöl Solhanspor: Dautefendic, Queiroz, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)
Setler: 27-29, 21-25, 22-25
Süre: 97 dakika (35, 28, 34)