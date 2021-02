Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Seyircili maçlar için şu an erken

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol müsabakalarının seyircili oynanması için henüz erken olduğunu belirterek, "Kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı, bir süre daha beklemek sağlık açısından daha yararlı olur kanaatindeyim." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak da görev yapan Kayıpmaz, AA muhabirine, futbol maçlarının seyircili ya da seyircisiz oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Alınacak kararın tedbirler kapsamında düşünülmesi gerektiğini dile getiren Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından da bu konuda bir açıklama yapıldığını anımsattı.



Kayıpmaz, "Aşı olan kişilerin stadyumlara alınması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanabilir. Bunlar olabilir, doğru." dedi.



Stadyumlardaki kapasite sınırlamasına ilişkin Kayıpmaz, şunları söyledi:



"Üçte bir kapasite dahi söz konusu olsa 30 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik taraftar yoğunluğu söz konusu olur. Taraftar, kapılardan girip çıkacak. Stadyum giriş ve çıkışlarında kalabalığı kontrol etmek zor. Ayrıca, futbol doğası gereği birlikte seyredildiğinde, birlikte yaşandığında eğlenceli bir spor. Doğal olarak da tezahüratı, kol kola olmayı, birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Tribünler, bu nedenle üçte bir kapasiteli bile olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor."

Tuvaletlerin de hijyen açısından büyük risk taşıdığının altını çizen Kayıpmaz, "Bu mekanların tuvaletleri var. Bunlar da ortak kullanılıyor. Buraları hep bulaş yerleri olarak düşünebiliriz. Bu nedenle sağlığı ön planda tuttuğumuzda gerçekten bir süre daha futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilmesi yerinde gözüküyor." diye konuştu.



Doç. Dr. Kayıpmaz, futbolun seyirci desteğiyle keyifli bir spor dalı olduğunu dile getirerek, sahada mücadele eden takımların da seyircinin desteğiyle motive olduklarının altını çizdi.



- "Maçlara daha çok gençler gidiyor"



Şu anda dünyada ve Türkiye'de salgının hala sağlığın korunmasında ciddi bir tehdit olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, alınacak her kararda bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.



Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti:



"Sağlığın korunması için seyircili maç oynanması durumu bir süre daha bekletilebilir gibi duruyor. Futbol Federasyonunun kendi Pandemi Kurulu var, onlar kararlarını verecektir. Bilim Kurulumuza da danışma durumları olursa biz de bu konuda kurul olarak da görüşlerimizi belirtiriz ama açıkçası kişisel görüşüm, seyircili müsabakalar için şu an erken. Evet, aşı olmuş kişiler kabul edilebilir ama buraya daha çok gençler gidiyor ve gençlerin aşılamadaki sırası daha geride. Bunu unutmayalım.

HES koduyla sorgulama yapılabilir ama 10 bin kişi geliyor ve sonuçta onlar toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor, birlikte yürüyor, birlikte tezahürat ediyorlar. Bu nedenle futbol müsabakalarında kalabalığın önüne geçmek çok zor. Biz de kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı, bir süre daha beklemek sağlık açısından daha yararlı olur kanaatindeyim."

