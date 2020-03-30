Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim'in taburcu olması hakkında açıklama!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.

Ahmet Hakan'ın "Fatih Terim bugün hastaneden eve geçti. Bu durum tam iyileşmeden hastaneden ayrılıyor şeklinde tartışmalara yol açtı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu?" sorusunu yanıtlayan Ateş Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.

Ateş Kara sözlerini "İkinci kriterimiz ise eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok." ifadeleriyle tamamladı.