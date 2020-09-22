Bilecik'te 1. ve 2. amatör ligler birleştirildi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, yaptığı açıklamada, "2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle yarım kalan veya başlamak üzere olan 2. Amatör Ligler Federasyonunun 19 Mart 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda ertelenmişti.

Federasyonumuzun 27 Mayıs 2020 tarihli genelgeyi ile ertelenen müsabakaların oynatılmayacağı ve federasyonca belirlenen ilkeler doğrultusunda bir üst lige yükselme ve diğer konularda futbol il tertip komitelerinin, ASFK başkanlıklarının bilgisi dahilinde verecekleri kararın amatör işler kurulunun onaylaması halinde kesinleşeceği duyurulmuştu.

TFF Amatör işler kurulunun 24 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’da yaptığı toplantıda, illerimizden gelen talep halinde2020-2021 sezonunda 2. Amatör Ligin, 1. Amatör Lig ile birleştirilerek oynatılmasın ve 2021-2022 sezonundan itibaren yeniden 2 amatör lig oluşturulması kabul edilerek onaylanmıştır. Buna göre bugün Bilecik ASKF binamızda toplanan İl Tertip Kurulumuz 2020-2021 futbol sezonunda 1 ve 2'inci amatör lig birleştirilerek oynatılmasına karar verilmiştir" dedi.