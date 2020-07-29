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Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Bild: Max Kruse, Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir

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Bild: Max Kruse, Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir
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Bild, Fenerbahçe'den pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertli ekibe tazminat ödemek zorunda kalabileceğini yazdı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, eski takımı Werder Bremen ve Union Berlin ile transfer görüşmeleri yapıyordu.

Bild, Kruse ile ilgili son yaptığı haberde, Alman oyuncunun başka bir takıma imza atması halinde Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Spor hukukçusu Horst Kletke, konuyla ilgili "Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Bu durumda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak. Hal böyle olunca, Kruse Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

Bild: Max Kruse, Fenerbahçeye tazminat ödemek zorunda kalabilir

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