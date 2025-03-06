×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Bilbao Basket 84-72 TOFAŞ

Güncelleme Tarihi:

#TOFAŞ#Bilbao#Basketbol
Bilbao Basket 84-72 TOFAŞ
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 01:28

FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 mağlup oldu.

Haberin Devamı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 yenildi.

Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde TOFAŞ'a 26-14 üstünlük kuran ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 15 sayıya (65-50) yükselten Bilbao Basket, mücadeleden de 84-72 galip ayrıldı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 10 isabetle oynayan TOFAŞ'ta Bankston 14, Reed 12 sayı kaydetti.

Yarı finale çıkan takım, 12 Mart Çarşamba günü Bursa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOFAŞ#Bilbao#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!