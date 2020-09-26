Bilardoda 2021 yılı turnuvaları ile uygulanacak şampiyona sistemi belli oldu

Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yönetim kuruluyla çevrim için toplandıklarını belirterek, "2021 yılında faaliyete geçecek olan Ankara'daki bilardo tesisimiz ile birlikte önümüzdeki yıl başlayacağımız yeni turnuva sistemimiz de aynı kapsamda değerlendirilerek tüm detayları ile masaya yatırıldı." ifadelerini kullandı.



Sağlık Kurulu, Teknik Kurul ve Merkez Hakem Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda turnuva takvimi için bir takım kararlar aldıklarını anlatan Ercan, alınan kararları maddeler halinde şöyle sıraladı:



1- 2021 yılı itibariyle 3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası tekrar birleşecek ve tüm branşlardaki şampiyonalar yeni tesisimizde gerçekleşecektir. Türkiye Kupasında 2020 yılında kalan etaplar, önümüzdeki sene Türkiye Kupası ve şampiyonasının birleşecek olması, ayrıca salgın tehlikesi nedeniyle turnuvaya katılacak 1000'in üzerindeki sporcu ve 60'a yakın hakem ve görevlilerimize şehirlerarası yolculuk yaptırmamak adına iptal edilmiştir.



2- 2021 Milli Takımını belirlemek üzere Türkiye Şampiyonası 48 Sporcu ile kasım ve aralık aylarında 2 Etap olarak İzmir bilardo tesisimizde seyirci kısıtlaması ve beraberinde tüm önlemler alınarak yapılması planlanmaktadır. Ancak yapılıp yapılmamasına salgın sürecinin durumuna bağlı olarak ekim ayı sonunda karar verilecektir. Bu sene Türkiye Şampiyonasında düşme olmayacak ve 48 sporcu da önümüzdeki sene yeni sistemde yapılacak şampiyonaya fix olarak katılacaktır. Aynı şekilde ekim ayı sonunda karar verilmek üzere kadınlar ve gençler Türkiye şampiyonalarını kasım ve aralık aylarında yapılması konusunda planlarımıza dahil edilmiştir.



3- Türkiye Kupasında 2020 yılı şubat ayı birinci etapta dereceye giren ilk 16 sporcumuzun haklarını korumak adına bu sporcularımızın önümüzdeki yıl yapılacak Türkiye Şampiyonasına, Türkiye Şampiyonasından gelecek 48 sporcu ile birlikte (toplam 64 sporcu) fix oyuncu olarak katılmaları sağlanacaktır.



4- Pool bilardoda önümüzdeki 2020 Kasım ayında ve 2021 yılı Nisan ayında olmak üzere üst üste Avrupa Şampiyonası ve Euro Tour Türkiye’de düzenlenecektir. Ülkemizde yapılması nedeniyle milli temsil anlamında tüm disiplinlerde çok sayıdaki sporcumuzu ülkemizdeki bu şampiyonalara milli sporcu olarak gönderme ihtimalimiz olacaktır. Bu nedenlerle 2019 yılı sonunda milli takıma girmeyi hakketmiş sporcularımız ile 2020 yılı Şubat ayında yapılan birinci etapta dereceye girmiş sporcularımızın da hakkı göz önünde bulundurularak 2020 yılında kalan Türkiye Pool Şampiyonası etaplarını iptal etmiş bulunmaktayız.



5 - Artistik bilardoda de 2020 yılında şampiyona yapılmayacak ve 2019 yılı sonunda oluşan Milli Takım bizleri 2021 yılında temsil edecektir. Önümüzdeki sene yeni tesisimizde Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonalarını 3 etap olarak planlıyoruz. 6 - Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da yaptığımız Türkiye Snooker Şampiyonası ile birlikte 2020 yılını tamamlamış bulunuyoruz. Snooker branşında da önümüzdeki seneyi 3 etap olarak planladık."



- "Önemli turnuva maçlarımızı TRT Spor 2 yayınlayacak"



Başkan Ersan Ercan, 2021 yılından itibaren Türkiye Şampiyonası sisteminde bazı değişiklikler yaptıklarını sporcuların bu değişiklikleri federasyonun web sitesinden öğrenebileceklerini söyledi.



Gelecek sezon turnuvalarında oynanacak tüm maçların internet üzerinden canlı yayınlanacağını anlatan Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"TRT Spor ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ankara'daki tesisimizde yapacağımız tüm turnuvalarda birlikte çalışma kararı aldık. Önemli turnuva maçlarımızı TRT Spor 2 yayımlayacak. Tesisin yapım aşamasında 1 adet TV TABLE (Canlı Yayın masası) tüm teknik altyapısı ile hazır olacak ve TRT SPOR 2'nin yayın akışının uygun olduğu koşullarda, birçok disiplinde şampiyonaların final müsabakaları canlı veya banttan ekranlara gelmesi sağlanacaktır. Bilardo sporumuzun daha çok ekranlara taşınması, tüm branşların tanıtımı ve televizyonlardan izlenmesi için önemli bir adım olan bu projede katkısı olan yetkililere şahsım ve bilardo camiamız adına şükranlarımı sunarım. 2021 yılı itibariyle bilardoda büyük bir değişim ve gelişime hazırlanıyoruz. Tüm camiamıza hayırlı olsun."

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