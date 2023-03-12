Bilardo Milli Takımı bir kez daha dünya şampiyonu

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Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan Milli Takım, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali'nde, İsveç'i mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Bilardoda Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye Milli Takım adına Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir finalde İsveç Milli takımıyla karşılaştı. Milli oyuncular, rakiplerini 40-29'luk skorlarla mağlup ederek üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunun zaferini yaşadı.

Bakan Kasapoğlu’ndan dünya şampiyonu milli bilardoculara tebrik



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında şampiyonluğa ulaşan milli takımı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Almanyada düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir’den oluşan milli takımımız, şampiyonluğa ulaşarak bizleri gururlandırdı. Üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan A Milli Takımımızı tebrik ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."