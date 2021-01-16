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Bilal Ceylan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bilal Ceylan'ın mevkisi ve oynadığı takımlar
Bilal Ceylan adının Beşiktaş transferi ile anılması ile birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen performansı ile büyük kulüplerin dikkatini çeken Bilal Ceylan, Beşiktaş'ın kancasına takıldı. Peki, Bilal Ceylan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bilal Ceylan'ın boyu ve oynadığı takımlar
Bilal Ceylan, 7 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan ve bu takımda kariyerini sürdüren Bilal Ceylan, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.
Sağ bek mevkisinde forma giyen Bilal Ceylan, sağ ayağına hakimdir.
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