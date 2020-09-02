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HaberlerSpor HaberleriBilal Budak kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Bilal Budak hangi takımlarda oynadı?
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Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Bilal Budak kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Bilal Budak hangi takımlarda oynadı?

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Bilal Budak kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Bilal Budak hangi takımlarda oynadı?
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Bilal Budak, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği Bilal Budak, Fenerbahçe'nin girişimleri sonrası takıma kazandırıldı. Peki, Bilal Budak kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Bilal Budak hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Bilal Budak, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından araştırılan isim oldu. Genç yaşında pek çok takımın radarına giren Bilal Budak, Manisaspor'un küme düşmesinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor'un radarına girmişti. Bilal Budak, Fenerbahçe ile anlaştı. Peki, Bilal Budak kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o detaylar

BİLAL BUDAK KİMDİR?

Bilal Budak, 7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.

Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu pek çok takımın radarına takıldı.

Bilal Budak orta saha ve forvet pozisyonunda görev alabiliyor.

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