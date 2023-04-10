Bilal Bayazit'ten Galatasaray açıklaması: "Hiçbir rakipten korkmayız"

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Süper Lig'in 28. haftasında haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 yendi ve yükselişini sürdürdü.

Ligin 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor'da file bekçisi Bilal Bayazit açıklamalar yaptı.

Ümraniyespor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kayserispor'un başarılı file bekçisi Bilal Bayazit, "İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız. Biz hiçbir rakipten korkmayız. NEF Stadyumu'nda iyi bir atmosferde oynayacağız. Fernando Muslera ligin iyi kalecilerinden. Güzel bir maç alacak. İnşallah biz 3 puanla çıkarız." dedi.