MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBilal Başacıkoğlu Heracles'le sözleşme imzaladı
GeriFutbol Bilal Başacıkoğlu Heracles'le sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Bilal Başacıkoğlu Heracles'le sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilal Başacıkoğlu Heracles'le sözleşme imzaladı

Sezonu Gaziantep FK ile tamamlayan Bilal Başacıkoğlu, Hollanda Eredivisie takımlarından Heracles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax altyapısında yetişen Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord, Türkiye'de ise Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerinin formasını giydi.

Bilal Başacıkoğlu Heraclesle sözleşme imzaladı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi