Bikem Kanık kimdir? Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'ın biyografisi

Bikem Kanık, 1987 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdikten sonra San Diego National University’de finans üzerine M.B.A.’ni tamamlayan Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı. Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi. Levantine & Co İcra Kurulu Üyesi. Üç dönem seçilmiş Galatasaray YK Üyesi. Türkiye şampiyonluğu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sporcusu.