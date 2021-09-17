Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kamboçyada 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısıKamboçya'da 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı#Kamboçya
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesiSon dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi#Genelge
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’teTürkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’te!#Kolay Kampüs
Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacakYeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak#Call Of Duty
Yayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli olduYayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli oldu#Rainbow Six
Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacakDikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak#Balık
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
Bakan Pakdemirliden tüm dünyaya geleceğe nefes davetiBakan Pakdemirli'den tüm dünyaya geleceğe nefes daveti#G20 Tarım Bakanları Zirvesi
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

BIG’e geçici baş antrenör olarak LEGIJA geldi, DuDe ayrılıyor

#LEGIJA#BIG#Dude
BIG’e geçici baş antrenör olarak LEGIJA geldi, DuDe ayrılıyor

Nikola "LEGIJA" Ninić, yaklaşan turnuvalar için BIG’deki eski rolüne geri döndü.

Haberin Devamı

Dustin "DuDe" Großmann, kişisel nedenlerden dolayı BIG koçluğuna ara veriyor ve LEGIJA, Christian Lenz tarafından da onaylandığı üzere, DuDe’in arası boyunca rolün yerini doldurmak için tekrar eski yerine geçecek.

LEGIJA, daha önce 2018-2019'da takımın eski haline koçluk yapmıştı ve bu rolüne geri dönecek. 30 yaşındaki koç, Envy'den ayrıldıktan sonra Mayıs ayından bu yana perde arkasında onlarla birlikte bir yardımcı antrenör olarak çalışmaktaydı. Fakat bununla birlikte resmi olarak BIG organizasyonunun kanatları altına geri dönüyor.

DuDe'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli olmasa da, BIG'in Major’a katılacak yeterli RMR puanı kazanmayı başarması halinde, en azından IEM Fall'daki ve muhtemelen PGL Major Stockholm'deki son Regional Major Ranking etkinliğinin sonuna kadar görevde kalması bekleniyor.

Alman takımı, Major'a doğru son eleme aşamasından önce, 20-22 Eylül'de gerçekleşecek ve ayrıca NIP, G2 ve MIBR'yi içeren BLAST Premier Fall B Grubu'nda oynamaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

BIG’in önümüzdeki dönemdeki kadrosu ise şu şekilde:

  • Johannes "⁠tabseN⁠" Wodarz
  • Tizian "⁠tiziaN⁠" Feldbusch
  • Florian "⁠syrsoN⁠" Rische
  • Nils "⁠k1to⁠" Gruhne
  • Nicklas "⁠gade⁠" Gade
  • Nikola "⁠LEGIJA⁠" Ninić (Geçici Baş Antrenör)
  • Dustin "⁠DuDe⁠" Großmann (İzinli)
Haberle ilgili daha fazlası:
#LEGIJA#BIG#Dude