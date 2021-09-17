BIG’e geçici baş antrenör olarak LEGIJA geldi, DuDe ayrılıyor

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Dustin "DuDe" Großmann, kişisel nedenlerden dolayı BIG koçluğuna ara veriyor ve LEGIJA, Christian Lenz tarafından da onaylandığı üzere, DuDe’in arası boyunca rolün yerini doldurmak için tekrar eski yerine geçecek.

LEGIJA, daha önce 2018-2019'da takımın eski haline koçluk yapmıştı ve bu rolüne geri dönecek. 30 yaşındaki koç, Envy'den ayrıldıktan sonra Mayıs ayından bu yana perde arkasında onlarla birlikte bir yardımcı antrenör olarak çalışmaktaydı. Fakat bununla birlikte resmi olarak BIG organizasyonunun kanatları altına geri dönüyor.

DuDe'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli olmasa da, BIG'in Major’a katılacak yeterli RMR puanı kazanmayı başarması halinde, en azından IEM Fall'daki ve muhtemelen PGL Major Stockholm'deki son Regional Major Ranking etkinliğinin sonuna kadar görevde kalması bekleniyor.

Alman takımı, Major'a doğru son eleme aşamasından önce, 20-22 Eylül'de gerçekleşecek ve ayrıca NIP, G2 ve MIBR'yi içeren BLAST Premier Fall B Grubu'nda oynamaya hazırlanıyor.

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BIG’in önümüzdeki dönemdeki kadrosu ise şu şekilde: