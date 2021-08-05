BIG, Xantares’i transfer listesine ekledi

BIG takımı tarafından yapılan bir duyuru ile İsmailcan "⁠XANTARES⁠" Dörtkardeş’i takımın ana kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Türk oyuncu, takıma yeni katılan Nicklas "⁠gade⁠" Gade’in takımın ana kadrosuna alınmasına yer oluşturacak şekilde transfer listesine eklendi.

Organiazsyonun CEO'su Daniel Finkler, BIG'in 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri değerlendirdiğini söyledi ve tüm taraflar için uygun bir çözüm bulunduğunda konuyla ilgili gelişmeleri paylaşacağını açıkladı. Bu değişiklikler dışında, XANTARES'in sözleşmesinin 2020 yılının başında imzaladığı bir yıllık uzatma sonrasında 2021 sonunda biteceğini biliyoruz.

XANTARES paylaştığı bir Tweet ile “Kariyerime ve kendime yeni bir yol çizme kararı aldım…” “...BIG'de oynadığım sürede geçirdiğim güzel zamanların yanı sıra takımlar sıralamasında 'Top 1' olma hayalimi gerçekleştirdik ve dünyanın en iyi takımı olmayı da başardık.” dedi.

XANTARES, 2018’in sonlarında BIG takımına katıldı ve bu dönemden itibaren Johannes "⁠tabseN⁠" Wodarz ve Tizian "⁠tiziaN⁠" Feldbusch ile birlikte takımın merkezini oluşturan ana üçlüsü oldu. Diğer iki pozisyondaki oyuncular için değişikliklere gidilmiş olsa bile bu üçlü yaklaşık iki buçuk senedir birlikteler.

BIG için çalkantılı geçen 2019 dönemi, takımın Fatih "gob b" Dayik'in emekliliği de dahil olmak üzere önemli kadro değişikliklerine gitmesine sebep oldu. Ancak 2020'de BIG, Nils "k1to" Gruhne ve Florian "syrsoN" ile sözleşme imzalayarak başarılarında bir istikrara ulaştı ve ve ilk LAN etkinlikleri olan DreamHack Open Leipzig'i kazanmayı başardılar. Beş uluslararası ünvan arasında ve iki aylık bir sıralamada üst üste 1 numara kalan takım, bu başarısını eSpor sahnesi çevrimiçi hale geldiğinde de takip etmeyi başardı. XANTARES, DreamHack Open Summer'da takımın şampiyonluk kazandığı etkinlikte sergilediği performanslarıyla HLTV MVP ödülünü kazanmayı hak etti. Takım benzer başarılara 2021 yılında ulaşamadığı için kadro değişikliğine gidilerek gade takıma dahil edildi.

BIG'in CEO'su Daniel Finkler, “XANTARES iki buçuk yılı aşkın bir süredir BIG forması giyiyor. Dünya standartlarında bir oyuncu olarak olağanüstü performanslar sergilediği için kendisi içten şükran ve saygılarımızı hak ediyor…” “...BIG adına, XANTARES'e bir oyuncu olarak hizmetleri ve başarıları için teşekkür ediyor ve ona gelecekte en iyisini diliyoruz." dedi.

XANTARES'in ayrılması, BIG'in yeni başlangıç ​​kadrosunu şu şekilde değiştirmiş oluyor: