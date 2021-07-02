BIG, Gamers Without Borders tarafından düzenlenen yardım turnuvasını kazandı

BIG, Gamers Without Borders yardım turnuvasında birinci oldu. Turnuvadan 600.000 dolar kazanan takım, bu ödülü International Medical Corps’a bağışlamayı tercih etti. İkincilikle beraber 300.000 dolar kazanan FURIA, kazandığı meblağı UNICEF’e bağışlayacak.

Suudi Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen hayır amaçlı bir espor turnuvası olan Gamers Without Borders, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonunu tamamladı. 2021 sezonunun ödül havuzu ise 1.5 milyon dolardı. İlk sekize giren takımlar ise ödül havuzundan paylarına düşen meblağı seçtikleri bir hayır kuruluşuna bağışlıyor.

İlk dörtte BIG, FURIA, ENCE & mousesports yer alırken beş ve altıncı sırada NiP ve FaZe yer aldı. Mibr ve Dignitasise yedi ve sekizinci sırada.