Bielsa'nın Frey pişmanlığı! Fenerbahçe'de oynarken tahmin etmiş...

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Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'den Belçika'nın Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Belçika'daki performansıyla Ada basınının da gündemine geldi.

İddiaya göre Belçika'da 10 maçta 12 gol atıp 1 de asist yapan Michael Frey konusunda Leeds United Teknik Direktörü Bielsa, büyük bir pişmanlık yaşıyor.

İngiliz basınında Yorkshire Evening Post'un haberine göre, Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Frey'in yeteneklerini tespit etti. Ancak Bielsa'nın istediği Frey için bu dönem transfer anlaşma sağlanamadı.

BİELSA TAHMİN ETMİŞ



Haberin devamında Michael Frey'in Antwerp'e transferi sonrası Belçika'daki yükselen performansından sonra Bielsa'nın böyle bir yükselişi beklediği aktarıldı



Bu sezon Antwerp formasıyla 10 maçta 12 gol atan Frey, Fenerbahçe kariyerinde ise 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansla mücadele etti.







'FENERBAHÇE'DE SAKATLANANA KADAR İYİYDİM'

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Belçika'da kendisini bulan Michael Frey, bu değişimin nedenini ve hedeflerini şöyle özetliyor;

* Beni tanıyan herkes, yıllardır ne kadar çok sıkı çalıştığımı bilir. Uzun yıllar sonra etrafımda güç, atletik performans ve pozisyon alma gibi konularda bana özellikle destek veren insanlar var, yeni bir çevredeyim."

* Lewandowski ve Haaland gibi oyunculardan çok gol atmış olabilirim ama bu oyuncular Bundesliga'da, Belçika'da değiller. Kıyaslama yapmak doğru değil. Haaland ve Lewa başka bir gezegende. Ben sadece işimi olabilecek en iyi şekilde yapmaya ve olabildiği kadar çok gol atmaya çalışıyorum.

* İsviçre'de de iyi işler yaptım, Almanya'da da oynadığımda goller attım. Fenerbahçe'de sakatlanana kadar gayet iyiydim yoksa işler başka olurdu. Belçika'da pozisyon oyununu oynamayı daha iyi öğrendim ve bence bu yüzden daha fazla gol atmaya başladım."

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