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Basketbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

BİDEV’den Efes’e tebrik ziyareti

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BİDEV’den Efes’e tebrik ziyareti

Basketbol İçin Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV), Anadolu Efes Kulübü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Euroleague Şampiyonluğu’nu kutladı.

BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, kurucu mütevelli heyeti üyesi Sinan Güler, mütevelli heyeti üyeleri Ümit Avcı ve Ayhan Özgümüş’ün bulunduğu ziyarette, Anadolu Efes Spor Kulübü Direktörü Alper Yılmaz’a plaket takdim edildi.

Yılmaz’a tebrik plaketini sunan BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, Türk Basketbolu’na kattıkları değer ve yaşattıkları mutluluk için Anadolu Efes Spor Kulübü’nü kutladığını söyledi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve BİDEV’e teşekkür etti.  

 

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