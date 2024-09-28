BİDEV yeni sahasının açılışını Hakkari’de hayata geçirdi

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Çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak için ‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ sosyal sorumluluk programı ile dezavantajlı bölge okullarına basketbol sahaları kazandıran BİDEV, sekizinci sahasını Hakkari’de AXA Sigorta destekleriyle hayata geçirdi.

‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ programı, basketbol sahası olmayan okullara saha kazandırımı, antrenör eğitimi ve teknik malzeme desteklerinden oluşuyor. Destek verilecek okul belirlenirken sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek üzere kız ve erkeklerden oluşan karma basketbol takımı temel değer olarak belirlenmiştir.

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Saha açılışlarında deprem bölgesine öncelik veriyoruz

Özellikle deprem sonrası dönemde önceliği doğu illerine veren BİDEV’in sorumluluk programı kapsamında daha önce açılışını gerçekleştirdiği sahaların ikisi Hatay’da olmak üzere, Diyarbakır, Batman ve Siirt, Malatya ve Urfa’da yer almaktadır.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın, fiziksel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için, AXA Sigorta katkılarıyla BİDEV tarafından Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokul’unda hayata geçirilen yeni sahamızın açılışına, ‘ Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ Sosyal Sorumluluk Programından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Toz, BİDEV Gönüllüsü ve Proje Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek; AXA Müdür ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Erdal Serbest, AXA Tüm Kalplerde Gönüllüsü Dilek Tekin ve Atilla Karabay katıldı. Hakkari Valisi Sn. Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Emin Yıldırım ile Milli Eğitim Şube Müdürü Sn. Erol Hanlıgil’in açılışını onurlandırdığı okulumuz öğrencilerin antrenman kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları tüm sportif malzemeler, Sportive Spor Malzemeleri A.Ş. ve Under Armour Türkiye tarafından sağlanmıştır.

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Basketbol Yoluyla İyi Bireyler Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ programımızdan sorumlu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin; ‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ sosyal sorumluluk programımız ile, çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız kısa yolculukta sekizinci sahamızı, AXA Sigorta ortaklığıyla açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi’ dedi.