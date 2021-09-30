Bicycle crunch nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Bicycle crunch hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği Bicycle crunch, karın kaslarının etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu hareket sayesinde vücudun altı ve üstü aynı anda rahatlıkla çalışıyor.



Bicycle Crunch Nedir?



Bicycle crunch, Sırt üstü yatarak, tüm karın kaslarınızın rotasyon yolu ile çalıştırmasını sağlayan, alt ve üst vücudun bir uyum içinde çalışmasını sağlayan çok faydalı temel bir harekettir. Bicycle crunch hareketinin faydaları arasında ise, hedeflenmesi zor olan en derin çekirdek kaslarının çalıştırması yer alır. Çekirdek kuvveti geliştirirken ya da kaslarınızı farklı şekillerde çalıştırırken onu daha erişilebilir hale getirmek için pek çok şekilde yapılabilecek farklı bir egzersizdir. Bicycle crunch, hareketini doğru yapmak çok önemlidir.



Bicycle Crunch Ne İşe Yarar?



Bicycle Crunch, egzersizi de diğer mekik egzersizleri gibi karın kaslarını sıkılaştırmak, geliştirmek ve güçlendirir. Bu hareketi yaparak karın kaslarınızı şekillendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu hareketle zayıflamayı da hızlandırabilirsiniz.



Bicycle Crunch Nasıl Yapılır?



Bicycle Crunch hareketi bir çeşit mekik egzersizidir. Bu gibi mekik egzersizlerini mat ile uygulamak gerekir. Bu hareketleri sert bir zemin üzerinde yapmanız, sırt ve kalça ağrılarına yol açabilir.

Sırtınızı yere yaslayarak, dizleriniz bükülmüş bir durumdayken yere uzanmanız gerekir. Hareketi yaparken ayaklarınızın havada ve elleriniz başınızın arkasında olması gerekir.

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Sol bacağınızı yaklaşık olarak 45 derecelik bir açıyla uzatarak, sol dirseğinizi de sağ dizinize doğru getirerek üst bedeninizi sağa çevirmelisiniz. Aynı tekrarı diğer bacağınızla uygulamaya devam etmelisiniz.

Bisiklet pedalı çevirir gibi bacaklarınızla üst vücudunuzu uyum içinde hareket ettirmeniz gerekir.

Gövdeniz tüm rotasyonu yapmalıdır. Kalçalarınız hareketi yaparken dönmemeli, bacaklarınızı düz ileri ve geri hareket ettirmeniz gerekir. Manevra sırasında belinizi ise, iyice yere bastırmanız gerekir.

Tüm bu hareketleri gerçekleştirirken nefes alma konusunda bilinçli olmanız gerekir. Tüm egzersiz süresinde nefesi tutmak vücudunuzda gereksiz strese, bayılmaya, baş dönmesine ya da tansiyonun yükselmesine yol açabilir. Nötr pozisyondayken derin derin nefes almalı ve egzersiz yaparken vücudunuzun üst kısmını bir yandan diğer tarafa döndürdüğünüz zaman tamamen nefes vermeniz gerekir.

Bicycle Crunch Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Bicycle Crunch hareketi, çalışan ilk kaslar rektus abdominus kalçalar, karın kası ve obliklerdir. Bacaklarınızı kaldırdığınız zaman alt karın kaslarınız da çalışır. Vücudunuzu döndürme işlemi yaptığınız zaman obliklerinizi de harekete geçirir. Bacaklarınızın pedal gibi çevirmesi kalçaların çalışmasını sağlar.



Bicycle Crunch Hareketini Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Bicycle Crunch hareketi yaparken doğru pozisyonu almak ve doğru hareketleri yapmak çok önemlidir. Aynı zamanda bu hareketi, olması gerektiği gibi yapmak gerekir. Aksi takdirde bel ve sırt ağrılarına yol açabilir.



Bicycle Crunch Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Bicycle Crunch hareketine alternatif olarak başka hareketler de yapılabilir. Bu harekete alternatif olarak da squat ya da plank hareketleri yapılabilir.



Bicycle Crunch Hareketinin Faydaları Var Mıdır?



Bicycle Crunch, kalça fleksörlerini hedef alır. Rektus abdominus, kasınız egzersiz sırasında çekirdeği stabilize ederken, kalça fleksörleriniz dizlerinizi yukarı doğru kaldırma görevini de üstlenir. Aynı anda alt ve üst vücut kombinasyonu da yaparak kaslar bir uyum içinde çalışır. Bu durumda, esnekliğiniz ve hareket kabiliyetinizin bakımından çok fayda sağlar.