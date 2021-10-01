Biceps Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Biceps Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Makine preacher curl sehpası ile önemli benzerlikler gösterir. Kol dayama yeri de aynıdır. Ağırlık plaka şekli ve oturma sehpası sayesinde zaman kaybı yaşamanızı önler.



Biceps Curl Nedir?



Biceps machine egzersizi, biceps makinesi ile üst kolları makinenin pedlerine yaslayarak hareketsiz bir hale getirerek, sadece ön kolları kullanarak, makinenin tutamacı ile birlikte biceps brachii kasını maksimum mesafede çalıştırarak yapılır. Makinenin tutamaçları ile kol tamamen açılır ve biceps kası tamamen uzar. Kol tamamen kapandığı zaman da ağırlık yere dik bir şekilde değil, yere açı ile kolu çektiği için kapanma pozisyonunda bile biceps kasını zorlamaya devam eder.



Biceps Curl Ne İşe Yarar?



Biceps machine avantajları, standart dumbbell curl'de serbest vücut salınımını tamamen durdurmaya yardımcı olur. Biceps kasını en izole şekilde çalıştırır. Biceps makinesinin iki çeşidi vardır. Birincisi, pump etkisi ve kas gelişimi olarak çok daha iyidir. Kol günlerinde de ilk sıralarda kullanılabilir. İkinci tip biceps machine‘de ise, hissiyat olarak sehpa gibi yapısı olduğu için incline dumbbell curl hareketine denk gelir. Kaldırılan ağırlık miktarı, düşük ama pump etkisi olarak da oldukça iyidir. Kol gününde ise, son sırada tercih edilebilir.



Biceps Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Üst kol kasının vücuda doğru iç tarafta yer alan kısa olanıdır. Scapula kürek kemiğinden başlar ve Humerus üst kol kemiğinin vücuda doğru iç tarafından geçer ve oradan da ön kol kemiğinin dış tarafında yer alan Radius kemiğinin üst tarafına bağlanır. Üst kol kasının vücuda göre dış tarafta yer alan ve uzun olanıdır. Humerus, üst kol kemiğinin üst uç tarafından başlar ve Ulna ön kol kemiğine bağlanır. Eller arasındaki mesafeye göre de biceps kasının iç ve dış kısımları isteğe göre ayrı ayrı çalıştırılabilir. Eller arasında mesafe açık tutuşla kolun iç kısmında yer alan short head, kapalı mesafede ise, kolun dış kısmında yer alan long head çalıştırılır. Bu hareketin tüm versiyonları hemen hemen aynı kas gruplarını çalıştırır. Çalıştırdığı kaslar ise, brachialis, brachioradlails, biceps brachii, anterior deltoiddir.



Biceps Curl Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Biceps curl yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi de hareketin kontrollü ve yavaş bir şekilde yapılmasıdır. Aynı zamanda dirsekler vücuda yakın tutulmalı ve dirseklerin açılmasına izin verilmemelidir. Biceps curl’de en sık yapılan hatalardan birisi kolları bükerek, dirsekleri vücudun daha gerisinde tutmaktır. Ağırlıklı çalışan kişiler genellikle, kolları güçsüzleştiği zaman kuvvet almak için vücut ağırlığını kullanmak ister. Bunu yaparken de öne doğru eğilirler ve aslında farkında olmadan sırtları kamburlaşır.



Biceps Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Biceps curl hareketi birden fazla şekilde yapılabiliyor. Bir versiyonun başına ''seated'' geliyorsa o hareketin oturularak yapıldığı anlamını taşır. Biceps curl hareketine alternatif olarak yapılabilecek hareketler ise şu şekildedir;

One Arm Dumbbell Curl: Sadece tek kol ile yapılır. Tek kol ile egzersiz bitince diğerine geçilir.

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Dumbell Biceps Curl: Bu versiyon ise, aslında standart versiyondur ve dumbell’lar aynı anda kaldırılır.

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Two Arm Dumbell Curl: Dumbell’ların aynı anda kaldırılması gerekir. Aslında standart versiyonun diğer bir ismidir.

Biceps Curl Hareketine Faydaları Var mıdır?



Biceps Curl güçlü kol kaslarına sahip olmak için yapabileceğiniz egzersizler arasında yer alır. Pek çok kası aynı anda çalıştırır.

