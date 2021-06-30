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Tenis
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Bianca Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

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Bianca Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ilk turda elendi.

Andreescu, ilk tur mücadelesinde dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.

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