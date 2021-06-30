Bianca Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

Andreescu, ilk tur mücadelesinde dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.



21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.



2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.