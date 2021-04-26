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GeriDiğer Beyzbol maçında inanılmaz olay! Spiker topu tek eliyle yakaladı...
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Haber Giriş: 26.04.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Beyzbol maçında inanılmaz olay! Spiker topu tek eliyle yakaladı...

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Beyzbol maçında inanılmaz olay! Spiker topu tek eliyle yakaladı...

Amerikan Kolej Beyzbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde Texas Tech ile West Virginia arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler, çok ilginç bir ana şahitlik etti.

Spor Arena Dış Haber - Texas Tech ile West Virginia arasındaki NCAA Baseball ligi maçının spikeri olan Geoff Haxton, anlatım yaptığı sırada vurulan bir beyzbol topunu tek eliyle yakaladı.

Bu anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünyanın gündemine oturdu.

Yakalayış sonrası sakinliğini koruyan Geoff Haxton; "Şu anda elim çok acıyor" demekle yetindi.

Beyzbol maçında inanılmaz olay Spiker topu tek eliyle yakaladı...

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