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GeriFutbol Beypiliç Boluspor, Alican Özfesli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 19:28 | Son Güncelleme:

Beypiliç Boluspor, Alican Özfesli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

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Beypiliç Boluspor, Alican Özfesli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda eksik olan bölgelere transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, Medipol Başakşehir'den 23 yaşındaki Alican Özfesli ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde sürdürdüğü aktarıldı.

Kadroya dahil edilen Alican Özfesli'nin de takımla çalışmalara başladığı ifade edildi

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