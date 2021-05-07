Beypiliç Boluspor: 3 - Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor, evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig Beypiliç Boluspor: 3 - Eskişehirspor: 0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Deniz Turgut, Muhammet Yumak
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 66 Rydell Poepon), Kasongo, Ali Keten (Dk. 60 Emin Bayram), Arda Köksal, Ensar Bilir (Dk. 79 Haris Hajdareviç), Aykut Demir, Atamer Bilgin, Muhsin Yıldırım
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer (Dk. 63 Efehan Kaptan), Bedirhan Altunbaş, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Kaan Gül), Tolga Yakut (Dk. 82 Kaan Gaman), Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu, Mevlit Çelik, Cihangir Çağlıyan, Onur Arı (Dk. 73 Göktuğ Kaan Ünüvar), Berkay Tanır
Goller: Dk. 17, Dk. 56 Araz Abdullayev, Dk. 49 Arda Köksal (Beypiliç Boluspor)
Sarı kart: Dk. 2 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor), Dk. 89 Buğra Çağlıyan(Eskişehirspor)