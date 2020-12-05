Beypiliç Boluspor: 1 - Altay: 0
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altay'ı 1-0 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - Beypiliç Boluspor: 1 - Altay: 0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Abdullah Uğur Sarı
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 90 3 Burak Bekaroğlu), Bekir Yılmaz (Dk. 87 Mihajlovic), Poepon (Dk. 67 Abdullayev), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk. 67 Burak Asan), Ali Keten
Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Regattin (Dk. 57 Putsila), Yılmaz Özeren (Dk. 58 Thiam), Ziya Alkurt, Paixao, Harun Alpsoy (Dk.81 Yekta Kurtuluş), Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Erhan Çelenk (Dk.81 Gnanduillet)
Gol: Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 16. Poepon, Dk. 85 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor), Dk. 31 Erhan Çelenk (Altay)
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