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Voleybol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 20:29,Son Güncelleme:/

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Türk Hava Yolları

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Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Türk Hava Yolları

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Elçin Rusut, Berra Tok, İklimye Demir, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen)

Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Buijs, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Kınasts, Büşra Kılıölı, Özgenur Yurtdagülen, Yasemin Özel)

Setler: 12-25, 10-25, 12-25

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Türk Hava Yolları

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