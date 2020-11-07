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Voleybol
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Eczacıbaşı VitrA
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)

Setler: 15-25, 16-25, 10-25

Süre: 61 dakika (20, 20, 21)

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